Agencias

El Gobierno francés constata mayor calma en las manifestaciones que la pasada semana

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París, 24 oct (EFE).- El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que a media mañana de este sábado las manifestaciones en el país se están desarrollando con más calma que la pasada semana, "sin incidentes importantes", y constató que se han producido 136 acciones contra el orden público, la mitad que el otro sábado.

Además, el ministro indicó que por ahora se ha procedido a 135 arrestos, la mayor parte de ellos en los registros llevados a cabo en los numerosos puntos de control levantados por la policía, en los que se ha confiscado "gran cantidad" de material "destinado a servir como armas", dijo.

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Nuñez aseguró que el dispositivo de seguridad ha sido "significativamente reforzado", pero alertó contra la "determinación" de los grupos de ultraizquierda de atentar contra el orden público y señalo que el balance "está lejos de ser definitivo". EFE

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