Ingresan en prisión los dos detenidos por el incendio del Ayuntamiento de Limoges

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París, 24 oct (EFE).- Los dos hombres detenidos por su presunta participación en el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante los disturbios que acompañaron las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida en Francia el sábado pasado han sido imputados y han sido ingresados en prisión preventiva, informó este sábado la Fiscalía.

Los sospechosos, de 34 y 66 años, están siendo investigados en una causa judicial abierta, entre otros delitos, por tentativa de homicidio contra un agente de policía y destrucción del edificio municipal, aunque la fiscal de Limoges, Emilie Abrantes, no precisó los cargos exactos atribuidos a cada uno.

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El primer sospechoso, un hombre de 34 años y originario del departamento de Creuse, fue detenido el martes en Bussière-Boffy, en el departamento de Alto Vienne, con el apoyo de la unidad de élite de la policía francesa RAID.

Este trabajador temporal en el sector de la construcción y defensor del medioambiente figura en los registros policiales por su presunta vinculación con la ultraizquierda radical y fue condenado por un episodio de violencia contra un agente durante una manifestación anterior en Creuse, según las autoridades.

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El segundo sospechoso, de 66 años, fue detenido el jueves en Gentioux-Pigerolles, localidad situada en el mismo departamento.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico inaugurado en 1883, quedó gravemente dañado por el incendio del sábado pasado.

Vídeos difundidos por el diario local Le Populaire du Centre muestran a individuos rompiendo ventanas y forzando la puerta del consistorio antes de entrar y prender fuego a su interior.

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, del partido conservador Los Republicanos, calificó el martes al sospechoso de 34 años como el probable cerebro de la operación y acusó a sectores de la ultraizquierda de estar detrás del acto criminal.

Guérin señaló en particular a activistas asentados en la meseta de Millevaches, una zona rural de unos 10.000 habitantes situada entre los departamentos de Corrèze, Creuse y Alto Vienne, conocida desde hace décadas por atraer a comunidades ecologistas, anarquistas y anticapitalistas.

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La región ha sido escenario de otros actos de sabotaje reivindicados en el pasado, entre ellos incendios de vehículos de la empresa eléctrica Enedis, en Limoges, en 2020 y de una antena de telecomunicaciones en Alto Vienne en 2021.

En abril, la justicia condenó por esos hechos al padre del más joven de los dos encarcelados por el incendio del ayuntamiento de Limoges, un hombre de unos 70 años, conocido por sus vínculos con círculos anarquistas y por su pasado como activista independentista vasco en la década de 1980, según medios franceses. EFE

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