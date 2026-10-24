Justicia pide ayuda a California para identificar a votantes no ciudadanos en elecciones

Guardar

Washington, 24 oct (EFE).- El Departamento de Justicia envió cartas a los funcionarios electorales de todos los condados de California solicitándoles que identifiquen a los posibles no ciudadanos en sus listas de votantes para las elecciones de medio mandato, según publican medios estadounidenses este sábado.

Las cartas, enviadas este viernes a 57 de los 58 condados de California, advierten a los funcionarios electorales locales de que cooperen con la administración para identificar a los no ciudadanos o les avisa que se enfrentarán a posibles acciones legales.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia incluía en las misivas una lista de personas que, según funcionarios federales, son posibles no ciudadanos que podrían recibir papeletas de votación a través de la práctica de California de enviar una papeleta a cada votante registrado en el estado.

La administración federal habría dado a los funcionarios locales una plazo de 48 horas "para identificar quién de la lista adjunta es ciudadano y quién no".

Esta medida llega a poco más de una semana de que se celebran las elecciones del 3 de noviembre, y se suma a las tesis del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que hay numerosas personas no ciudadanas inscritas para votar en estas elecciones.

PUBLICIDAD

Aunque Trump apunta sus advertencias sobre este asunto a todos los estados, se ha dirigido de manera específica a California, donde las tensiones con el gobernador demócrata Gavin Newsom han ido en aumento en los últimos días.

También la semana pasada el Departamento de Justicia llevó a los tribunales al estado de California y al condado de Los Ángeles para impedir que las autoridades contabilizaran más de 20.000 votos por correo de personas que, según el Gobierno, no serían ciudadanos estadounidenses, en un asunto aún pendiente de resolver. EFE

PUBLICIDAD