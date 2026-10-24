Milei vuelve a llamar "ladrón corrupto" a Sánchez y le acusa de tratar de amañar las elecciones con la ley de nietos

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a llamar "ladrón corrupto" a su homólogo español, Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar tratando de amañar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la conocida como 'ley de nietos'.

Durante su discurso en la cena anual de Fundación Faro, Milei se ha dirigido de nuevo a Sánchez como un "ladrón corrupto", como ya hiciera durante su reciente estancia en España, unos insultos que soliviantaron al PSOE.

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Eso sí, el presidente respondió a estas descalificaciones presumiendo de ser un "zurdo" --como Milei denomina a los dirigentes de izquierdas-- y de estar "orgulloso" de serlo si con ello ha conseguido subir las pensiones o el SMI, defender el derecho a abortar o el 'No a la guerra'.

"El eslogan ese de si hacer tal cosa es de zurdo, soy zurdo... le faltaba decir si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo. Hubiera cuadrado perfecto", le ha replicado Milei en la cena de la Fundación Faro, un think tank vinculado al partido que lidera el mandatario argentino.

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LA POLÍTICA DEL REEMPLAZO DE SÁNCHEZ

Durante su alocución, Milei ha alertado contra el peligro que, a su juicio, se enfrenta Occidente ante la caída de la natalidad y la acogida de inmigrantes, poniendo como ejemplo "la política del reemplazo" que considera que practica en España "el ladrón corrupto Pedro Sánchez", quien ha regularizado, según ha comentado, a "cientos de miles de inmigrantes ilegales para sumarle votos al PSOE".

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Además, en alusión a la denominada ley de nietos aprobada por el Gobierno para que los descendientes de los españoles puedan obtener la nacionalidad española de origen, Milei ha acusado al presidente Sánchez de estar entregándoles la ciudadanía "para que voten a la izquierda".

"Bueno, esperemos que la ola azul también llegue a España", ha concluido Milei, mostrando su deseo de que la derecha se haga con el poder en el país.