Zelenski agradece a EE. UU. que Starlink vuelva a funcionar sin restricciones

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Berlín, 24 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a EE. UU. que el servicio militar de Starlink que emplea el ejército de su país vuelva a funcionar sin restricciones, después de una semana de discusiones sobre el origen de las limitaciones, en medio de tensiones entre Kiev y Washington.

"Lo más importante hoy es que el funcionamiento de Starlink y Starshield se ha restablecido a las velocidades que teníamos antes de las restricciones. Las velocidades están ahora donde tienen que estar", dijo Zelenski en un discurso a los ciudadanos.

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"El restablecimiento empezó durante la noche y esta mañana las velocidades ya eran suficientes. Esto importa para la logística del frente y para defender a Ucrania de los 'shahed' de motor a reacción", afirmó en alusión a los drones rusos que debido a su velocidad Ucrania tiene dificultades en interceptar.

Zelenski resaltó que ahora continúa la comunicación para "restablecer también otros niveles de cooperación con EE.UU." y mencionó como prioridad que se reanude el suministro de interceptores para hacer frente a los misiles balísticos rusos.

Afirmó que los contactos con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump continuarán la semana próxima en Europa y confirmó también la existencia de un acuerdo para desbloquear el acceso de ayuda humanitaria a la ciudad de Oleshki, tal y como anunció el viernes la oficina de la primera dama de EE. UU., Melania Trump.

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"Hemos estado negociando esto durante algún tiempo y a varios niveles. Ucrania cumplirá con su parte", dijo Zelenski en alusión a la ciudad ocupada por Rusia en la región sureña de Jersón, donde está previsto que se declare un alto el fuego localizado a partir del próximo 29 de octubre.

El Ministerio de Defensa ucraniano ya había confirmado este sábado que el servicio militar de Starlink volvía a funcionar sin restricciones y de manera estable, después de que Trump avanzase este jueves que el consejero delegado de SpaceX, el magnate Elon Musk, había restablecido las funciones completas.

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En las últimas semanas había subido el tono en las acusaciones cruzadas entre Washington y Kiev, que denunció que sin previo aviso la tecnología Starlink había dejado de funcionar a partir de ciertas velocidades, que EE. UU. había dejado de advertir a Ucrania antes de algunos ataques rusos con misiles balísticos y de que se estaban retrasando envíos de armamento ya acordados.

Sin embargo, una propuesta transmitida por Zelenski a Moscú a través de Washington para retomar las conversaciones de paz, congeladas desde el pasado febrero, parece haber devuelto parcialmente a su cauce las relaciones con la administración del presidente Trump.EFE