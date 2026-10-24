Bardella, delfín de Le Pen, reelegido sin oposición presidente del partido

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París, 24 oct (EFE).- El eurodiputado Jordan Bardella, delfín político de la líder ultraderechista Marine Le Pen, fue reelegido este sábado presidente de su partido, la Agrupación Nacional (RN), puesto para el que era único candidato.

El político, de 31 años, ocupa ya ese cargo desde que se lo legó Le Pen en julio de 2024, cuando fue elegida diputada y portavoz de su partido en la Asamblea Nacional.

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Bardella fue prácticamente aclamado por su partido, que celebra un Congreso en Orleans, en el centro del país, donde este domingo Le Pen tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura al Elíseo, en una carrera electoral en la que es la favorita de todos los sondeos.

El eurodiputado recibió el voto de casi el 99 % de los militantes, en un escrutinio que se llevó a cabo de forma telemática en los últimos días y en el que participaron algo más de 75.000 personas, el 68 % del total. Solo se registraron 779 votos en blanco.

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El joven político, que durante un tiempo se postulaba para conducir la candidatura ultraderechista a la presidencia, mientras Le Pen estaba inhabilitada por desvío de fondos públicos, suena ahora como jefe de Gobierno en caso de victoria de su mentora en las elecciones de abril-mayo próximo.

"Una vez más, os necesito para conducir a Marine Le Pen al Elíseo", dijo Bardella en un Congreso que se desarrolla en situación de tensión, puesto que coincide con la convocatoria de una manifestación antifascista en la que han participado varias figuras políticas del país.

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Hasta 3.000 agentes desplegó el Gobierno en la ciudad de orillas del Loira para evitar enfrentamientos, dentro de una jornada de protestas convocadas en diversas ciudades del país, una semana después de las que degeneraron en actos violentos con unos 3.000 comercios vandalizados y saqueados. EFE