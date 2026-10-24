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Jules Koundé sigue sin entrenarse con el grupo en la víspera del clásico

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Sant Joan Despí (Barcelona), 24 oct (EFE).- El lateral francés Jules Koundé no participó en la sesión grupal de este sábado y todo apunta a que no estará disponible este domingo para el clásico (21.00 horas CET) frente al Real Madrid.

El carrilero, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo desde hace días, se entrenó al margen del equipo durante el cuarto de hora que la sesión estuvo abierta para los medios de comunicación.

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Su baja se suma a las ya confirmadas de Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen y Roony Bardghji, esta última de larga duración. En la última sesión de entrenamiento, Hansi Flick ha contado con los jóvenes Hamza Abdelkarim, el central Alex Campos, que ya fue convocado ante el PSG, y el centrocampista Orian Goren.

A las 13.00 horas CET de este sábado, Flick ofrecerá la rueda de prensa en la previa del encuentro en la que podría desvelar si Koundé finalmente es baja para el partido de mañana, domingo. EFE

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