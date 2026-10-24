Ideam advierte que El Niño 2026-2027 podría alcanzar la mayor intensidad registrada en 76 años

El Instituto prevé un escenario crítico entre diciembre y enero por déficit de lluvias, altas temperaturas, incendios forestales y menor disponibilidad de agua en varias regiones del país - crédito Colprensa

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El fenómeno de El Niño 2026-2027 podría alcanzar los mayores niveles de intensidad observados en Colombia durante los últimos 76 años de mediciones, según advirtió la coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La funcionaria explicó que las afectaciones podrían extenderse hasta el primer semestre de 2027 y alcanzar las cinco regiones climáticas del país: Caribe, Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica.

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En entrevista con Semana, Rueda aclaró que un fenómeno de alta intensidad no significa que dejará de llover en todo el territorio. Colombia tiene condiciones climáticas muy distintas debido a sus cordilleras, océanos, llanuras, selvas y archipiélagos, por lo que los impactos serán diferentes según cada región.

“Estamos ante el fenómeno de El Niño que, según nuestros análisis, viene con la mayor intensidad de los últimos 76 años de mediciones”, indicó.

Altas temperaturas en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

Diciembre y enero serían los meses más críticos

El Ideam observa actualmente lluvias intensas en algunas zonas, pero advierte que los acumulados de precipitación se encuentran por debajo de los niveles esperados para una temporada normal.

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Rueda explicó que diciembre podría coincidir con el pico de El Niño después de aproximadamente seis meses con déficit de lluvias.

Además, diciembre y enero corresponden naturalmente a los meses con menores precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

La combinación podría generar un escenario especialmente complejo por incendios forestales, aumento de temperaturas, disminución de caudales de los ríos y dificultades en la disponibilidad de agua.

Entre las zonas con mayor vulnerabilidad aparecen el Caribe colombiano, especialmente la Alta Guajira, donde las condiciones desérticas incrementan el impacto de las altas temperaturas y la reducción de lluvias.

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En la región Andina, el Ideam presta especial atención a sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, el Eje Cafetero y algunas zonas del sur del país.

En estos territorios preocupa también el riesgo de incendios, debido a que el calor puede secar suelos, pastizales y vegetación, facilitando la propagación del fuego.

La región Pacífica también registraría una reducción de las precipitaciones, aunque su condición de territorio altamente lluvioso hace que el impacto sea diferente al de las regiones más secas.

Incendios forestales, Fuerzas Militares de Colombia, Fenómeno de El Niño, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito prensa Fuerzas Militares

Ideam alerta por cambios asociados al calentamiento global

Rueda señaló que el cambio climático ya está dejando señales evidentes en Colombia, particularmente en los glaciares.

Según explicó, para 2024 la pérdida acumulada de superficie glaciar alcanzaba aproximadamente el 91 %, y el país tendría cerca de 300 kilómetros cuadrados menos de superficie glaciar frente a periodos anteriores.

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La funcionaria también indicó que el actual fenómeno de El Niño está mostrando anomalías de temperatura en el océano Pacífico cercanas a 3 grados centígrados.

Durante el crucero científico Erfen, liderado por la Dirección General Marítima y con participación del Ideam, fueron registradas temperaturas elevadas en los primeros 100 metros de profundidad del Pacífico.

El Instituto también observa modificaciones en las temporadas de huracanes y cambios en patrones de temperatura y precipitación en territorios donde históricamente las condiciones habían sido diferentes.

Frente a este panorama, Rueda insistió en que el principal reto es convertir la información científica en decisiones de prevención.

El Ideam cuenta actualmente con escenarios departamentales de cambio climático proyectados para los próximos 100 años, además de información hidrológica, alertas tempranas y monitoreo de deforestación.

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La funcionaria sostuvo que el país deberá fortalecer su capacidad de adaptación porque después de este episodio podrían presentarse otros fenómenos, entre ellos La Niña o eventos extremos distintos.

“La planeación y el paso del dato científico a la acción marcan la diferencia en la adaptación”, concluyó.