Colombia

Ideam advierte que El Niño 2026-2027 podría alcanzar la mayor intensidad registrada en 76 años

El Instituto prevé un escenario crítico entre diciembre y enero por déficit de lluvias, altas temperaturas, incendios forestales y menor disponibilidad de agua en varias regiones del país

El Ideam anunció la llegada del fenómeno de La Niña al país, pero con baja intensidad - crédito Colprensa
El Instituto prevé un escenario crítico entre diciembre y enero por déficit de lluvias, altas temperaturas, incendios forestales y menor disponibilidad de agua en varias regiones del país - crédito Colprensa
Guardar

El fenómeno de El Niño 2026-2027 podría alcanzar los mayores niveles de intensidad observados en Colombia durante los últimos 76 años de mediciones, según advirtió la coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La funcionaria explicó que las afectaciones podrían extenderse hasta el primer semestre de 2027 y alcanzar las cinco regiones climáticas del país: Caribe, Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica.

PUBLICIDAD

En entrevista con Semana, Rueda aclaró que un fenómeno de alta intensidad no significa que dejará de llover en todo el territorio. Colombia tiene condiciones climáticas muy distintas debido a sus cordilleras, océanos, llanuras, selvas y archipiélagos, por lo que los impactos serán diferentes según cada región.

Estamos ante el fenómeno de El Niño que, según nuestros análisis, viene con la mayor intensidad de los últimos 76 años de mediciones”, indicó.

Altas temperaturas en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa
Altas temperaturas en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

Diciembre y enero serían los meses más críticos

El Ideam observa actualmente lluvias intensas en algunas zonas, pero advierte que los acumulados de precipitación se encuentran por debajo de los niveles esperados para una temporada normal.

PUBLICIDAD

Rueda explicó que diciembre podría coincidir con el pico de El Niño después de aproximadamente seis meses con déficit de lluvias.

Además, diciembre y enero corresponden naturalmente a los meses con menores precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

La combinación podría generar un escenario especialmente complejo por incendios forestales, aumento de temperaturas, disminución de caudales de los ríos y dificultades en la disponibilidad de agua.

Entre las zonas con mayor vulnerabilidad aparecen el Caribe colombiano, especialmente la Alta Guajira, donde las condiciones desérticas incrementan el impacto de las altas temperaturas y la reducción de lluvias.

En la región Andina, el Ideam presta especial atención a sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, el Eje Cafetero y algunas zonas del sur del país.

En estos territorios preocupa también el riesgo de incendios, debido a que el calor puede secar suelos, pastizales y vegetación, facilitando la propagación del fuego.

La región Pacífica también registraría una reducción de las precipitaciones, aunque su condición de territorio altamente lluvioso hace que el impacto sea diferente al de las regiones más secas.

Las Fuerzas Militares desplegaron 260 militares en ocho departamentos para atender los incendios forestales en Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares
Incendios forestales, Fuerzas Militares de Colombia, Fenómeno de El Niño, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito prensa Fuerzas Militares

Ideam alerta por cambios asociados al calentamiento global

Rueda señaló que el cambio climático ya está dejando señales evidentes en Colombia, particularmente en los glaciares.

Según explicó, para 2024 la pérdida acumulada de superficie glaciar alcanzaba aproximadamente el 91 %, y el país tendría cerca de 300 kilómetros cuadrados menos de superficie glaciar frente a periodos anteriores.

La funcionaria también indicó que el actual fenómeno de El Niño está mostrando anomalías de temperatura en el océano Pacífico cercanas a 3 grados centígrados.

Durante el crucero científico Erfen, liderado por la Dirección General Marítima y con participación del Ideam, fueron registradas temperaturas elevadas en los primeros 100 metros de profundidad del Pacífico.

El Instituto también observa modificaciones en las temporadas de huracanes y cambios en patrones de temperatura y precipitación en territorios donde históricamente las condiciones habían sido diferentes.

Frente a este panorama, Rueda insistió en que el principal reto es convertir la información científica en decisiones de prevención.

El Ideam cuenta actualmente con escenarios departamentales de cambio climático proyectados para los próximos 100 años, además de información hidrológica, alertas tempranas y monitoreo de deforestación.

La funcionaria sostuvo que el país deberá fortalecer su capacidad de adaptación porque después de este episodio podrían presentarse otros fenómenos, entre ellos La Niña o eventos extremos distintos.

La planeación y el paso del dato científico a la acción marcan la diferencia en la adaptación”, concluyó.

Temas Relacionados

Ideamfenómeno de El Niñosequíaincendios forestalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuatro coroneles que salieron durante el Gobierno Petro volverían al Ejército y fueron incluidos para ascender a general

El Decreto 1591 de 2026 incluyó a Johny Bautista, Alex Tarazona, Jairo Castillo y Leonardo Bastos entre los oficiales postulados para ascender a brigadier general

Cuatro coroneles que salieron durante el Gobierno Petro volverían al Ejército y fueron incluidos para ascender a general

Lotería de Santander, estos fueron los resultados del último sorteo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

Lotería de Santander, estos fueron los resultados del último sorteo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

Lotería de Medellín: revisa el premio mayor y resultados del viernes 23 de octubre de 2026

Como cada viernes aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín: revisa el premio mayor y resultados del viernes 23 de octubre de 2026

FLIP rechaza arresto y multa contra periodista Alejandro Villanueva y alerta por exposición de sus datos personales

La Fundación cuestionó una sanción de dos días de arresto y cuatro salarios mínimos por desacato. También advirtió que información privada del periodista habría quedado accesible para la contraparte

FLIP rechaza arresto y multa contra periodista Alejandro Villanueva y alerta por exposición de sus datos personales

Concejal alerta por posible sobrecosto en compra de seis perros para cárceles de Bogotá: costarían $100,8 millones

La Secretaría de Seguridad abrió un proceso para adquirir animales entrenados destinados a la Cárcel Distrital y al Centro Especial de Reclusión. Julián Sastoque pidió revisar el precio y las condiciones de bienestar

Concejal alerta por posible sobrecosto en compra de seis perros para cárceles de Bogotá: costarían $100,8 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”

El Campín, otra vez en la mira por denuncias de un concejal: un pago de $26.101 millones desató un cruce con el Idrd por el contrato con Sencia

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré