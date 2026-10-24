Temas del día de EFE Internacional del sábado 24 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EUROPA PROTESTAS

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París - Jornada de protestas sociales en Francia convocada por organizaciones estudiantiles, sindicatos y el colectivo de 'chalecos amarillos' bajo un dispositivo de protección reforzado tras los actos de violencia del pasado fin de semana que desbordaron a las fuerzas del orden.

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- La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen celebra su congreso en Orleans bajo un dispositivo policial excepcional, ante el riesgo de enfrentamientos con las 10.000 a 20.000 personas que se calcula que van a llegar a la ciudad para protestar contra el partido de la extrema derecha, favorito de cara a las elecciones del año próximo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- En Italia, la ciudad de Milán mantiene alta la atención para evitar que se repitan los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, mientras el Gobierno ha reforzado la seguridad con el envío de 500 militares y con severas medidas legales de disuasión. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Movilizaciones en ciudades de Portugal en protesta por la crisis habitacional, convocadas por movimientos por el derecho a la vivienda. Los manifestantes reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria y para garantizar el acceso a una vivienda asequible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El estallido de protestas que se registra en Europa tiene en la juventud un motor clave de su movilización, con factores estructurales compartidos como el aumento de la precariedad y, según algunos expertos, la constatación de que se ha quebrado la idea de que a esa generación le espera un futuro mejor que el de la anterior. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Análisis)

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro cierran sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con actos en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, y Río de Janeiro, respectivamente, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro concluirá su recorrido frente a una de las casas de su padre.

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- Brasil conoce los resultados de las últimas encuestas en la víspera de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se definirá entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro. (Texto)

- A un día de las elecciones: hoy se habla de; la frase del día; la otra noticia; hoy explicamos qué es; ¿y mañana qué? (Texto)

EEUU ELECCIONES

Nueva York - Nueva York comienza este sábado a emitir su voto anticipado para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los votantes decidirán también si reeligen a la demócrata Kathy Hochul como gobernadora del estado o si dan una oportunidad al republicano Bruce Blakeman, que cuenta con el apoyo de Donald Trump. (Texto) (Foto)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin de campaña en Macon (Georgia) por las elecciones de medio mandato de noviembre.

- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama respalda en un mitín electoral al candidato progresista al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, una de las figuras más destacadas del ala socialista del Partido Demócrata en estas elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Washington-. A poco más de una semana de las elecciones de medio mandato, y con la mayoría de las encuestas apuntando a un mal resultado para el Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado varios ataques a mujeres periodistas, algo que no es nuevo en su paso por la Casa Blanca. (Texto)

SERBIA ELECCIONES

Belgrado - Serbia celebra mañana domingo sus elecciones más trascendentales y reñidas en un cuarto de siglo, con una candidatura creada por universitarios y centrada en la lucha contra la corrupción como rival de Aleksander Vucic, hombre fuerte del país desde hace 12 años, que se presenta como garante de estabilidad.

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- Las elecciones parlamentarias del domingo en Serbia se celebran tras una campaña que analistas y ONG independientes afirman ha estado llena de amenazas y coacciones a votantes, dudas sobre la composición del censo o campañas de intimidación a observadores independientes.

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ADEMÁS

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén - Israel mantiene Cisjordania ocupada bajo cierre y desarrolla operaciones militares en varias localidades palestinas por orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, mientras la oposición se prepara para participar en una concentración multitudinaria contra el Gobierno organizada en Tel Aviv por familiares de los secuestrados el 7 de octubre, a apenas tres días de las elecciones nacionales. (Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Jmeinitski (Ucrania) - Docenas de murales en Jmelnitski dan cuenta del impacto de la guerra en una ciudad ucraniana que se enfrenta a una incertidumbre creciente ante los ataques rusos. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe - La operación militar de El Salvador en Haití para encontrar a cuatro de sus soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) desaparecidos desde que fueron atacados el pasado domingo puede agravar la violencia en el país, donde las bandas armadas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

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ECUADOR JUSTICIA | Quito - La excandidata presidencial del correísmo Luisa González, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, pasa su primera noche en la cárcel tras haber ingresado en prisión preventiva, luego de detención a cinco semanas de las elecciones locales por un caso donde la Fiscalía le imputa lavado de dinero en el manejo de los fondos de su primera campaña electoral. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - La coalición militar liderada por Arabia Saudí intensifica sus bombardeos contra las zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes hutíes, que a su vez continúan con el lanzamiento de ataques contra la monarquía petrolera en medio de los llamamientos de la comunidad internacional a detener la escalada de violencia. (Texto)

SIP ASAMBLEA | Bogotá - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega los premios a la Libertad de Expresión, que este año recibe el New York Times, y los galardones a la Excelencia Periodística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO CINE | Ciudad de México - El director y escritor mexicano Diego Enrique Osorno habla con EFE sobre su nuevo documental ‘Marcos: Otro mundo es posible’, en el que rescata la figura del subcomandante del Ejército Nacional de Liberación Nacional (EZLN). (Texto) (Foto) (Vídeo)

PEDRO FERNÁNDEZ | Miami (Entrevista) - El cantante mexicano Pedro Fernández, quien está por cumplir 50 años de carrera, afirma que su música ha "trascendido generaciones" entre sus "paisanos" y conquistado cada vez a más seguidores no latinos, algo que percibe en su actual gira por Estados Unidos 'Ave Fénix Two'r'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Israel el próximo martes, la Agencia EFE termina de enviar este sábado una serie previa con la guía ISRAEL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Brasil conoce los resultados de las últimas encuestas en la víspera de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se definirá entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cierran sus campañas electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Detroit.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama respalda en un mitín electoral al candidato progresista al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, una de las figuras más destacadas del ala socialista del Partido Demócrata en estas elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Laja.- BOLIVIA COMBUSTIBLES.- Emprendedores del campo y estudiantes en Bolivia comenzaron a producir combustibles mediante procesos de pirólisis o purificación de residuos plásticos a altas temperaturas, como una alternativa para afrontar el desabastecimiento y el aumento de los costos de los carburantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA EEUU.- Desde la mítica guerrillera nicaragüense Nora Astorga en abril de 1984 hasta la diplomática estadounidense Natasha Franceschi este mes de octubre, las tensas relaciones entre Washington y el sandinismo han estado marcadas por el veto diplomático o las expulsiones de sus embajadores. (Texto)

Quito.- ECUADOR AGUA (Crónica).- Rodeada de páramos andinos y a los pies del volcán Antisana, la laguna de La Mica almacena agua suficiente para abastecer a unos 450.000 habitantes del sur de Quito, la capital de Ecuador y, según sus autoridades municipales, puede garantizar el suministro hasta abril de 2027, a pesar de las posibles sequías asociadas al fenómeno climático de El Niño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa - HONDURAS VIOLENCIA -Una propuesta para reducir la edad de imputabilidad penal o aumentar las penas contra adolescentes infractores en Honduras ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de la niñez, que advierten que estas medidas vulnerarían sus derechos sin resolver las causas de la violencia ni frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El tercer disco de Paulo Londra, el reguetón clásico de Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy y el sonido retro de Myke Towers encabezan una semana de novedades de la música latina, en la que también publicaron Netón Vega con Fuerza Regida, La Pantera con Quevedo, Víctor Manuelle y TINI. (Texto) (Foto)

11:00GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se disputan la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran tres semanas después del triunfo del candidato opositor en la primera vuelta. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Nueva York comienza este sábado a emitir su voto anticipado para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en la que los votantes decidirán también si reeligen a la demócrata Kathy Hochul como gobernadora del estado o si dan una oportunidad al republicano Bruce Blakeman, que cuenta con el apoyo de Trump. (Texto) (Foto)

13:00GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, hace una caminata con electores en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, en su último día de campaña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Lima.- TOROS PERÚ.- La segunda corrida de toros de la Feria del Señor de los Milagros reúne en la plaza de toros de Acho, en Lima, a los matadores españoles Fernando Adrián, David de Miranda y Tomás Rufo, para lidiar con ejemplares de las ganaderías españolas El Capea y Carmen Lorenzo.

19:00GMT.- São Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cierra su campaña en São Paulo, mayor colegio electoral del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:20GMT.- Bogotá.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega los premios a la Libertad de Expresión, que este año recibe el New York Times, y los galardones a la Excelencia Periodística. Hotel Hilton (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Nueva jornada de protestas sociales (Texto) (Foto) (Vídeo)

Orleans - FRANCIA PROTESTAS- La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen celebra su congreso en Orleans.

París.- FRANCIA TIROTEO.- Los investigadores trabajan en el esclarecimiento de los tiroteos mortales que se produjeron este viernes a una treintena de kilómetros de París, obra de un hombre que fue detenido, y que se investigan como terrorismo racista.

París - FRANCIA DEUDA - La situación financiera de Francia se encuentra en un punto de inflexión, bajo la presión de una deuda pública que amenaza con escapar a todo control, al término de dos mandatos de Emmanuel Macron en los que el presidente ha sacado la chequera para aplacar crisis y arrinconado reformas de fondo. (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA ELECCIONES.- Eslovaquia celebra elecciones regionales y municipales, consideradas un test para medir la popularidad de la actual coalición gubernamental de populistas de izquierda y ultranacionalistas.

14:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PROTESTAS.- Movilizaciones en protesta por la crisis habitacional. En Lisboa, la marcha partirá de la rotonda del Marquês de Pombal y concluirá en la plaza del Rossio. En Oporto, la concentración tendrá lugar en la plaza D. João I. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid -IBEROAMÉRICA CIENCIA - Antonio Lazcano, un reconocido biólogo mexicano, propone un 'Erasmus' iberoamericano y más inversión en ciencia para paliar los desafíos del negacionismo y democratizar el conocimiento, según declaró en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

Madrid - ESPAÑA PENSIONES - La Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) convoca este sábado una manifestación en defensa de las pensiones públicas.

O.Medio y África

Riad.- GOLFO UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presiden hoy en Arabia Saudí la segunda cumbre UE-CCG junto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras continúa la incertidumbre energética y económica por la guerra de Estados Unidos e Irán. (Texto)

Tel Aviv -ISRAEL ELECCIONES - Familiares de las víctimas de los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 se manifiestan en Tel Aviv contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en una protesta en la que participarán los principales líderes de la oposición israelí, a tres días de las elecciones nacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín - CHINA TERREMOTO - China continúa las labores de socorro, búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió el jueves por la noche el Tíbet, en el oeste del país, y que ha dejado al menos 16 muertos, 76 heridos y 12.489 personas evacuadas.

Pekín.- CHINA CERVANTES.- El Instituto Cervantes de Pekín celebra su vigésimo aniversario con un simposio internacional sobre la evolución y los desafíos de la enseñanza del español en China y la presentación del Anuario El español en el mundo 2026, que incluye una sección dedicada al país asiático. (Texto)

Tokio.- JAPÓN CASA IMPERIAL.- Entra en vigor la reforma de la Ley de la Casa Imperial de Japón, la primera de fondo desde 1947, que permite a la familia real adoptar a descendientes varones de antiguas ramas familiares pero mantiene la exclusión de la sucesión femenina.

Hanói.- VIETNAM POLONIA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, inicia una visita de tres jornadas en Vietnam, donde tiene previsto reunirse con su par, Le Minh Hung, con el objetivo de mejorar las relaciones políticas y comerciales entre la nación europea y el país asiático, una de las economías más dinámicas del continente.

Xiong'an.- CHINA DIPLOMACIA.- Se inaugura en la ciudad china de Xiong'an el Foro de Diplomacia Global, que busca fortalecer la confianza internacional para abordar desafíos comunes y construir un sistema de gobernanza global más justo, según los organizadores.

Redacción EFE Internacional

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