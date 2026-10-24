Encuentran los restos de un dron extranjero en un bosque del noreste de Letonia

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Riga, 24 oct (EFE).- Los restos de un dron extranjero de origen desconocido han sido encontrados en la región de Aluksne, en el noreste de Letonia y cerca de la frontera rusa, según informaron este sábado las Fuerzas Armadas del país báltico.

Es posible que el aparato volador hubiese entrado al espacio aéreo letón el pasado 18 de octubre, cuando se detectó un sonido similar a una explosión, indicó el ejército letón en sus redes sociales.

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Ante esta situación, se desplegaron equipos de búsqueda para hallar el lugar de un posible impacto, pero tras dos días la operación se suspendió ante la falta de resultados, hasta el hallazgo de este sábado.

"Las circunstancias del incidente son objeto de una investigación y se ha abierto una inspección para evaluar el desarrollo del incidente y las circunstancias relacionadas. No hubo bajas civiles ni daños a la infraestructura civil", señaló el breve comunicado.

El ministro de Defensa letón, Raivis Melnis, declaró a la radio estatal que es posible que se trate de un dron ucraniano.

"El 18 de octubre, las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo ataques contra objetivos rusos", señaló y agregó que posiblemente el dron había cruzado la frontera desde Rusia tras ser dañado por las defensas aéreas de ese país.

El ministro subrayó que se han fortalecido con radares y drones interceptores las defensas de la frontera oriental de Letonia, después de que se multiplicaran este tipo de incidentes, pero admitió que todavía existen vacíos.

El pasado 7 de mayo, dos drones impactaron contra un depósito de combustible vacío en la zona de Rezekne, lo que provocó una crisis de Gobierno que desembocó en la ruptura de la coalición liderada por la entonces primera ministra Evika Silina.

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En julio y de nuevo en agosto, sendos drones que habían penetrado en el espacio aéreo de Letonia fueron derribados por cazas de la OTAN.EFE