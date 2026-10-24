El Gobierno de Sudán acoge la propuesta de tregua humanitaria de EEUU pero pide detalles

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Jartum, 24 oct (EFE).- El Gobierno sudanés, controlado por la cúpula militar, dio la bienvenida este sábado a la propuesta de EE.UU. para implementar una tregua humanitaria de 90 días con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), aunque Jartum afirmó que Washington no ha ofrecido detalles sobre dicha iniciativa.

El asesor del jefe del Consejo Soberano sudanés, Aymad Farid, dijo en sus redes sociales que el Ejército sudanés ha solicitado consultas técnicas para debatir los términos de la tregua, y acusó al asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, de evitar abordar esos detalles.

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"Un alto el fuego no se logra simplemente firmando un documento o con sesiones fotográficas", dijo el político, que afirmó que "si Boulos hubiera tenido la intención de proponer una tregua humanitaria en serio, habría presentado un plan operativo, un calendario y una visión clara de los próximos pasos".

Las discrepancias sobre esta propuesta han tensado las relaciones entre Jartum y Washington, ya que el Ejército sudanés considera que un alto el fuego de 90 días permitiría a las FAR reagruparse en un momento en el que las tropas regulares llevan ventaja sobre el terreno.

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Las dudas del Gobierno sudanés provocaron que, a finales de septiembre, Estados Unidos no concediera el visado de entrada al jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah al Burhan, para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras que Washington también ha impuesto sanciones a Jartum.

Ayer, Boulos participó en una serie de reuniones en Ginebra del Cuarteto de Sudán -integrado por Egipto, Arabia Saudí, EE.UU., y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- y afirmó que no existe una solución militar a la guerra iniciada el 15 de abril de 2023, al tiempo que pidió una solución negociada que lleve a una transición democrática.

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Asimismo, insistió en utilizar la influencia colectiva e individual de los miembros de este mecanismo -pese a que el Gobierno de Sudán acusa a Emiratos de apoyar y financiar a los paramilitares- para poner fin al conflicto, empezando por una tregua humanitaria que allane el camino hacia un alto el fuego permanente.

La guerra en Sudán ha dividido el país militarmente en dos: el oeste, en manos de las FAR, y el noreste, controlado por el Ejército.

Decenas de miles de personas han muerto en el conflicto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas, según la ONU. EFE