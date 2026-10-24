El español crece 10 millones de hablantes en un año, un 1,5% más, con un aumento del 12% de las matrículas en China

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Los hablantes de español han crecido en 10 millones en 2026, un 1,5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 640 millones de personas con algún dominio de esta lengua. Estos datos se desprenden del anuario 'El español en el mundo 2026', que el Instituto Cervantes acaba de publicar con datos actualizados sobre el estado del idioma.

Este informe, presentado en el Instituto Cervantes de Pekín este sábado 24 de octubre en el marco del simposio 'El español en China: evolución y nuevas dinámicas' con motivo del 20º aniversario del centro, también destaca el aumento de la relevancia del español como lengua migratoria, con uno de cada diez hablantes nativos que reside en países no hispanohablantes.

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Asimismo, para conmemorar este aniversario, la segunda sección del anuario está compuesta por una serie de artículos que analizan diferentes aspectos de la situación del español en China, con atención a la evolución, configuración y proyección de los estudios y la enseñanza de la lengua en este país.

China reúne cerca de 98.000 hablantes potenciales de español (con 18.497 personas con dominio nativo y un grupo de 66.051 aprendices del idioma como lengua extranjera), con un crecimiento constante de matriculaciones en los últimos años.

De hecho, según datos recogidos por el Observatorio Global del Español, el número de matrículas de alumnos de filología, optativas y cursos ELE en China han aumentado un 12,6% en el periodo de 2023 a 2025. Los programas de español se ofrecen en 31 ciudades y prácticamente la totalidad de las universidades, un 98%, ofertan estudios de filología hispánica.

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El director del Cervantes, Luis García Montero, ha presentado estas cifras en el acto, acompañado del director Académico de la institución, Álvaro García Santa-Cecilia; el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y el profesor de lengua española y vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU), Yang Ming.

Posteriormente, se ha celebrado el coloquio 'El español en China' con la participación de la directora del Instituto Cervantes de Pekín, Inmaculada González Puy y Lu Jingsheng, hispanista de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU).

El libro incluye datos actualizados sobre la lengua española, recogidos en el informe 'El español: lengua para el mundo 2026'. Esta 27.ª edición contiene además varios análisis sobre el peso de la comunidad hispanohablante en campos como la traducción automática, el español en Europa y la prensa digital.

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520 MILLONES DE HISPANOHABLANTES NATIVOS

Entre los datos destacados del informe, se remarca que la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera los 520 millones y los hablantes con destrezas limitadas superan los 95 millones, lo que supone en este último caso un incremento total del 3,3 % respecto del informe de 2025.

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En esta misma línea, la comunidad de hablantes de español con dominio nativo continúa siendo la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino mandarín y de hindi. El informe destaca que, en los países hispanohablantes, los hispanohablantes nativos son cerca de 460 millones y los hablantes con competencia o habilidades limitadas superan los 20 millones.

La cifra de hablantes potenciales de español fuera de los países hispánicos supera los 137 millones, excluyendo los aprendices y, fuera de los países donde es lengua oficial, nacional, general o vehicular, Estados Unidos es el país donde más hablantes potenciales de español se reúnen (con predominancia del dominio nativo).

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El anuario refleja también que la Unión Europea en su conjunto es lugar de residencia para cerca de 50 millones de hablantes potenciales de español, mientras que el volumen de la población hablante de las variedades hispánicas minoritarias -variedades criollas, de contacto o decadentes- no superan en total el millón de personas, apenas un 0,2 % del total de la población hispanohablante.

El volumen de aprendices de español supera los 24 millones, concentrado, por continentes, en América, Europa y África, registrando un crecimiento en los dos últimos años de un 7 %, con la salvedad de Brasil. Precisamente, en este país sudamericano, la legislación educativa está produciendo un cambio drástico en la oferta de español en las escuelas públicas y el número de aprendices descendió en un 46 % entre 2021 y 2025.

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Por el contrario, África está experimentando un crecimiento apreciable de la comunidad hispanohablante, impulsado en gran medida por el interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín en África subsahariana, y Marruecos o Túnez en el Magreb.

72 MILLONES DE USUARIOS EN DUOLINGO

En esta edición se recoge que el número de usuarios de Duolingo que eligen el español para su aprendizaje supera los 72 millones; de ellos, dos tercios tienen el inglés como lengua de origen.

En el espacio hispánico, la lectura de libros en formato digital tiene una mayor penetración en España (31,7 %), México (21 %) y Argentina (20 %). De estos porcentajes, no llegan al 10 % los usuarios de audiolibros, aunque es una proporción de tendencia creciente.

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El porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, si bien a gran distancia del número de páginas en inglés.Iberoamérica concentra un 14 % de las visitas globales a soluciones de IA, por encima de su peso relativo en usuarios de internet (11 %); se constata, pues, un consumo creciente que convive con brechas de infraestructura.

La incidencia de la IA, tanto en España como en Hispanoamérica, está reconfigurando el ciclo de producción y acceso a la información en español: donde hay masa crítica de usuarios y empresas, el español gana presencia en los asistentes virtuales.

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Este anuario se ha presentado en el marco de la celebración, del 23 a 25 de octubre, de los primeros veinte años de trayectoria del centro del Instituto Cervantes en la capital china, con el simposio 'El español en China: evolución y dinámicas', en el que se hará balance y reflexionará sobre la evolución de la lengua española en el país asiático durante estas dos décadas.

La víspera de la inauguración del simposio, se celebró un panel de debate en el marco de la exposición 'Verdades y mentiras. El poder de la ficción', organizado por el Instituto Cervantes y Prodigioso Volcán. En él han participado Jordi Gracia, escritor, ensayista y periodista; María Moya, cofundadora de Prodigioso Volcán y comisaria de la exposición; Lorena Cantó, corresponsal jefe de la Agencia EFE en China; Dong Bingfeng, crítico de arte y comisario de los contenidos chinos de la muestra, así como los artistas Xu Bing y Zhang Peili, cuyas obras forman parte de la exposición. La mesa ha estado moderada por Raquel Caleya, directora de Cultura del Instituto Cervantes.

A lo largo de estos dos días, se celebrarán varias mesas de trabajo estructuradas en torno a líneas temáticas como los enfoques metodológicos en la enseñanza de ELE o el análisis y situación actual de los manuales de español, además de las tecnologías emergentes como la IA aplicadas a la enseñanza.

Intervendrán, además de Luis García Montero, encargado de la inauguración del simposio, la embajadora de España en China, Marta Betanzos Roig, Chang Fuliang, presidente del Subcomité de Español de la Comisión de Orientación para la Enseñanza de las Especialidades de Lenguas y Literaturas Extranjeras del Ministerio de Educación de China, expertos e hispanistas chinos y académicos como Carme Riera o Darío Villanueva.