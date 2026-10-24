Al menos tres muertos en un ataque ucraniano con misiles contra la ciudad rusa de Oriol

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Al menos tres personas han fallecido y ocho más han resultado heridas tras un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una instalación civil en la ciudad rusa de Oriol, han informado este sábado las autoridades locales.

El gobernador de la región homónima, Andréi Klichkov, ha comunicado que el ataque ha tenido lugar durante la noche del viernes al sábado y que se emplearon "misiles fabricados en los países de la OTAN", de acuerdo con un mensaje recopilado por la agencia de noticias rusa Interfax.

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Klichkov ha señalado "con profundo pesar" que los cuerpos de las tres víctimas mortales han sido recuperados durante las tareas de retirada de escombros y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

El bombardeo alcanzó una planta situada en el distrito de Sovetski y dio lugar a un incendio que, según el gobernador, ya ha sido extinguido por completo. No obstante, los equipos de emergencia continúan trabajando para evaluar los daños y completar las labores de recuperación, mientras las autoridades aseguran que están adoptando las medidas necesarias para atender a los heridos y limitar las consecuencias del ataque.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado a primera hora de la mañana de que sus sistemas de defensa aérea han "interceptado y destruido" hasta 616 drones ucranianos de ala fija entre las 20.00 horas (hora local) del viernes 23 de octubre y las 8.00 horas de este sábado. Los aparatos han sido neutralizados sobre distintas regiones rusas, incluida la de Moscú, así como en las repúblicas de Crimea y Tartaristán y las aguas de los mares Negro y de Azov.