Ucrania ataca centro de datos del servicio de impuestos a 400 kilómetros al este de Moscú

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Moscú, 23 oct (EFE).- Ucrania atacó esta noche un centro de procesamiento de datos del Servicio Federal de Impuestos (SFI) en la localidad de Gorodets, en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 400 kilómetros al este de Moscú, según el canal ucraniano Exilenova+.

Según el medio, la instalación atacada es "uno de los dos centros clave de procesamiento de datos del SFI de Rusia que operan en un sistema geodistribuido. Aquí se almacenan y procesan datos de registros estatales, incluyendo bases de datos fiscales".

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"El ataque a este centro podría afectar potencialmente el funcionamiento de los sistemas de información estatales de Rusia", indicó Exilenova+.

El ataque no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades rusas, que se limitaron a informar sobre derribos de drones en esta localidad y de interrupciones del servicio del aeropuerto de Nizhni Nóvogorod.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 155 drones contra la región capitalina, cinco de los cuales fueron neutralizados en las inmediaciones de la ciudad, mientras que el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, reportó el derribo de 33 drones sobre la capital regional y diez distritos.

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Ni las autoridades rusas ni los medios independientes han informado de daños a la infraestructura crítica durante la pasada noche.

Según el Ministerio de Defensa, durante las últimas 12 horas las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 433 drones ucranianos de ala fija" sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE