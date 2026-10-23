Squirrel eleva su participación en la chilena Comercializadora BF hasta el 85,3% tras comprar otro 34,25%

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Squirrel ha adquirido una participación adicional del 34,25% del capital de Comercializadora BF, compañía chilena especializada en la distribución y comercialización de contenidos cinematográficos y audiovisuales, elevando así su participación accionarial desde el 51,05% hasta el 85,3% del capital social, según ha indicado en un comunicado este viernes.

La compañía ha destacado que esta operación le permite reforzar su posición accionarial en BF, incrementando su participación económica en el negocio y avanzando en la simplificación de su estructura societaria, al tiempo que fortalece su capacidad para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo comercial.

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Comercializadora BF desarrolla su actividad en el mercado de distribución cinematográfica y audiovisual, con presencia en Chile y otros mercados de Latinoamérica, una región que constituye uno de los principales ejes estratégicos de crecimiento y expansión internacional de Squirrel.

En este contexto, la operación se enmarca en la estrategia de la firma de reforzar su posicionamiento en Latinoamérica, aprovechando las oportunidades de crecimiento del sector audiovisual y las sinergias comerciales y operativas entre las distintas actividades del grupo.

Squirrel ha señalado que prevé continuar destinando recursos e inversiones a esta región, con el objetivo de ampliar su presencia geográfica, incrementar su cobertura comercial y fortalecer sus capacidades de distribución y comercialización de contenidos en los principales mercados latinoamericanos.

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La empresa española ha explicado que por razones de confidencialidad y con el objetivo de preservar sus intereses en el desarrollo de su estrategia de crecimiento inorgánico en Latinoamérica, no hace públicos los términos económicos específicos de la operación.

Por último, Squirrel ha señalado que esta adquisición representa un "nuevo paso" en su estrategia de crecimiento internacional, orientada a consolidar una plataforma audiovisual cada vez más integrada, diversificada y con mayor alcance internacional.