Seúl reitera su oferta de diálogo militar con Corea del Norte ante la tensión fronteriza

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Seúl, 23 oct (EFE).- Seúl reiteró este viernes su propuesta de mantener conversaciones militares con Corea del Norte para prevenir enfrentamientos accidentales en la frontera, en un contexto de creciente tensión bilateral tras la explosión de minas que hirieron a tres soldados surcoreanos en la Zona Desmilitarizada (DMZ) en septiembre.

"A menos que se tomen medidas especiales, los soldados operarán según su percepción de la ubicación, lo que aumenta la posibilidad de enfrentamientos accidentales", dijo el viceministro de Defensa para las políticas de defensa nacional, Kim Hong-cheol, en una conferencia de prensa.

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Kim propuso verificar conjuntamente la ubicación de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, así como restablecer las comunicaciones militares y acordar medidas para prevenir incidentes fronterizos.

El Ministerio también planteó la posibilidad de celebrar conversaciones trilaterales con el Comando de las Naciones Unidas (UNC), una estructura militar multinacional liderada por Estados Unidos que supervisa el cumplimiento del armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea (1950-1953).

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El viceministro recordó que Seúl ya presentó una propuesta similar en noviembre de 2025, sin recibir respuesta de Pionyang, y advirtió de que las diferencias sobre la ubicación de determinados tramos de la línea aumentan el riesgo de enfrentamientos accidentales.

El Ministerio de Defensa ya había reiterado esta iniciativa este mes, tras la explosión de las dos minas el 21 de septiembre en la DMZ, de las que Seúl responsabiliza a Pionyang y que considera una violación del Acuerdo de Armisticio.

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Esta semana, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, amenazó con reforzar los medios de ataque fronterizos y reinstalar altavoces de propaganda, mientras un alto cargo militar advirtió de un contraataque "inmediato" si Seúl amenaza la seguridad de sus soldados en la frontera. EFE