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Rusia ataca instalaciones energéticas y viviendas en la región ucraniana de Zitomir

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Berlín, 23 oct (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas y edificios residenciales en la región de Zitomir, al oeste de Kiev, durante la noche del 23 de octubre sin que se reportasen muertos ni heridos, informó el jefe de la Administración Militar, Vitali Bunechko, través de Facebook.

A primeras horas de la mañana más de 900 poblaciones estaban sin electricidad. Seis viviendas particulares sufrieron daños.

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Las infraestructuras críticas de la región utilizan fuentes de energía de respaldo y han establecido puntos de invulnerabilidad.

Los trabajadores del sector energético trabajan para restablecer el suministro eléctrico a los consumidores pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por la constante amenaza de nuevos ataques, según Bunechko.

“Todos los servicios continúan trabajando a pleno rendimiento para hacer frente a las consecuencias de los ataques enemigos y ayudar a quienes lo necesiten”, señaló.EFE

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