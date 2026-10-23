Senador demócrata presidenciable: La carestía que castigó a Biden amenaza ahora a Trump

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Phoenix (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El aumento del costo de vida, que castigó electoralmente al Gobierno de Joe Biden (2021-2025), también pasará factura al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato por el encarecimiento de la gasolina, advirtió el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, que sopesa una candidatura presidencial para 2028 y pide entender las "inquietudes" de los votantes.

El senador, cuyo escaño no está en juego en estas elecciones, reconoció en una entrevista con EFE que los demócratas no entendieron las "preocupaciones" de los votantes en los pasados comicios presidenciales y cree que el factor económico determinará la intención de voto, como en anteriores ocasiones, y que no considerarlo sería "muy ingenuo".

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Este estado fronterizo con México será clave en las elecciones del 3 de noviembre por dos distritos competitivos, el 1 y el 6, que podrían ayudar a los demócratas a recuperar el control de la Cámara baja.

"En 2024, los votantes también estaban muy preocupados por el costo de vida y no respondimos a su llamado. Y vimos los resultados", afirmó el senador de 46 años, quien se enorgullece de ser hijo de una madre soltera colombiana.

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"Muchos demócratas no abordaron los temas que más preocupaban a los votantes. Por eso, los castigaron", dijo el senador, quien logró imponerse en Arizona en 2024 pese a que Trump ganó el estado por casi 6 puntos porcentuales frente a la demócrata Kamala Harris.

En ese sentido, Gallego señaló que el costo de vida y el "descontento" por la gestión migratoria pueden favorecer a los demócratas en algunos distritos tradicionalmente republicanos.

"Hay muchos votantes ahora mismo, muchos padres y muchas madres, que tienen miedo de lo que traerá la próxima semana", agregó sobre la carestía.

"Sé cómo se siente. Lo he vivido. Y pensar que no van a llevar eso a las urnas me parece muy ingenuo por parte de ambos partidos", agregó.

El legislador criticó a la Administración Trump por no haberse preparado para un conflicto prolongado con Irán.

"El hecho es que no planificamos adecuadamente esta guerra. No llenamos la Reserva Estratégica de Petróleo. No coordinamos con nuestros aliados para que liberaran o aumentaran sus reservas. Y, desde luego, no planeamos que estuviéramos en esta guerra tanto tiempo", afirmó.

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Al ser preguntado sobre cómo actuaría si fuera presidente para mantener el flujo de petróleo, dijo que se debe garantizar su tránsito por el estrecho de Ormuz -por donde circulaba antes de la guerra el 20 % del consumo mundial del crudo-, volver al principio de "libertad de navegación", sin pagar peajes de ningún tipo; "esa es la base".

"Lo más importante que podemos hacer es poner fin a esta estúpida guerra" para reducir el precio nacional del combustible.

El senador criticó además la falta de información pública sobre el desarrollo de la guerra, las bases militares atacadas, los suministros y "los hombres y mujeres que han muerto", y señaló que incluso los propios congresistas carecen de información suficiente.

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"El público estadounidense tiene derecho a saberlo, no solo yo", afirmó. "Estamos pagando por esto con los impuestos de los contribuyentes y con la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros soldados", dijo Gallego, veterano de guerra y exmiembro del Cuerpo de Marines.

De cara a 2027, el senador además instó a los demócratas en el Congreso a impulsar la reducción de los gastos de los hogares. "Debemos centrarnos en reducir los costos. Empecemos por intentar poner fin a guerras estúpidas y eliminar esos aranceles que también están encareciendo todo para todos; a partir de ahí, seguiremos avanzando".

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Gallego también defendió su propuesta de elevar gradualmente el salario mínimo federal a 20 dólares por hora y rechazó que esa medida provoque pérdidas de empleo, al citar la experiencia de Arizona y California.

"La economía de Arizona está en auge", afirmó el senador, quien sostuvo que los anteriores aumentos salariales en ese estado no han perjudicado el empleo y que en California tampoco se han producido pérdidas de puestos de trabajo en el sector de comida rápida, donde los trabajadores devengan 20 dólares por hora.

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María León