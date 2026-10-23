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El entrenador del Bayern Vincent Kompany se desploma en el campo de entrenamiento y es trasladado al hospital

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El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha sido trasladado este viernes en ambulancia a un hospital de Múnich después de desplomarse tras el entrenamiento del primer equipo, cuando se acercó a la sesión del equipo sub-23, y su estado es estable, según información del periódico alemán BILD.

Según BILD, Kompany se desplomó al inicio del entrenamiento del equipo sub-23. Una experiencia "dramática y profundamente conmovedora" para los presentes. Posteriormente, se suspendió la sesión. La mayoría de los jugadores del primer equipo del Bayern ya se encontraban en el vestuario en ese momento.

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Kompany había estado afectado por una infección viral la semana pasada. Durante la victoria por 6-1 contra el Leipzig el sábado pasado, Kompany sí dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido.

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