Al menos siete muertos y más de 30 heridos en un atentado en una iglesia en el centro de Jordania

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Las autoridades de Jordania han denunciado este viernes un "ataque terrorista" en una iglesia de la provincia de Karak, en el centro-sur del país, que se ha saldado con al menos siete muertos y 34 heridos.

El director de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), el general Obaidalá Maitah, ha elevado el balance preliminar de víctimas de un suceso que las autoridades ya investigan como "atentado terrorista" y que ha tenido lugar durante un funeral que se estaba celebrando en la iglesia de Hamoud, en la citada provincia.

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Además ha asegurado que "pronto anunciaremos la detención de quienes cometieron este acto terrorista", habida cuenta de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para dar con el grupo de "hombres armados no identificados (que) abrieron fuego dentro" del templo.

Maitah ha estado acompañado por el ministro del Interior, Mazen al Faraya, quien ha traslado sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos, y ha asegurado que "este cobarde acto terrorista solo aumenta la determinación y la resolución de los jordanos para rechazar la violencia y el extremismo en todas sus formas".

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La Fiscalía de Amán, por su parte, ha decretado el silencio sobre las investigaciones y el rey de Jordania, Abdalá II, que se ha desplazado ya a la gobernación de Karak, ha asegurado que "el atentado terrorista (...) recibirá la respuesta más contundente".

"Aquellos que se engañan a sí mismos creyendo que pueden dividir a los jordanos con sus balas no tienen ninguna posibilidad frente a nuestra unidad. Todos los jordanos, de norte a sur, son compañeros de tierra y destino, y nada se interpone entre ellos", ha agregado en sus redes sociales.

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El ministro de Comunicaciones, Mohamed Momani, ha informado de que el primer ministro de Jordania, Yafar Hassan, presidirá durante la jornada una reunión del consejo de seguridad en la gobernación de Karak, a la que se prevé que asista el resto de su gabinete, para "dar seguimiento al trabajo de todos los organismos involucrados para hacer frente al atroz crimen terrorista".

Testigos de lo ocurrido han apuntado a la agencia de noticias Ammon que al menos diez personas han resultado heridas durante el tiroteo y que tanto los fallecidos como los heridos han sido trasladados al Hospital Militar Príncipe Ali.

Las mismas fuentes hablan de dos tiradores que abrieron fuego durante cinco minutos, primero contra quienes se encontraban fuera de la iglesia y luego hacia el interior, antes de salir huyendo.