Sefcovic destaca estabilización del comercio UE-EE.UU. y alerta del déficit con China

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Dublín, 23 oct (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, destacó este viernes que las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se han "estabilizado en gran medida", mientras que alertó del creciente déficit comercial europeo con China y defendió acelerar los acuerdos de libre comercio con otros socios.

Durante una comparecencia en Dublín al término de una reunión informal de ministros de Comercio de los Veintisiete, Sefcovic aseguró que el vínculo comercial con Washington y el acuerdo sobre aranceles del año pasado en Turnberry (Escocia) "están funcionando", al tiempo que subrayó que el diálogo entre ambas partes sigue siendo "esencial".

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El comisario recordó que las exportaciones de bienes de la UE a EE.UU. crecieron un 3,5 % en 2025, hasta los 555.000 millones de euros, y destacó que en los últimos meses se han mantenido en torno a la media mensual del año anterior.

También señaló que Bruselas está cumpliendo los compromisos de la declaración conjunta con Washington, especialmente en materia de aranceles, compras de energía e inversiones, aunque reconoció que quedan cuestiones pendientes, como los gravámenes sobre los metales y sus derivados.

Respecto a China, el dirigente comunitario advirtió de que el déficit comercial europeo alcanzó casi 197.000 millones de euros en el primer semestre de 2026 y alertó de que, al ritmo actual, podría superar el récord de 397.000 millones registrado en 2022.

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La prioridad del bloque, dijo, es "reeequilibrar" las relaciones comerciales con el gigante asiático, lo que llevará a Bruselas, señaló, a iniciar próximamente medidas de salvaguarda para las importaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables.

Sefcovic cerró a principios de este mes en Pekín una acuerdo para reducir los aranceles que China aplica a productos como el aceite de oliva, el calzado o los componentes de automoción.

Entonces, los Estados miembros celebraron ese pacto, que además recortará a 350.000 unidades las exportaciones de vehículos chinos híbridos e híbridos enchufables -una cifra que crecerá gradualmente cada año-, pero lo consideraron un primer paso e insistieron en que hay que seguir dialogando para obtener más resultados.

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A este respecto, Sefcovic recordó hoy que la Comisión Europea también presentará en diciembre el paquete de medidas 'Diversify EU', destinado a reducir las dependencias estratégicas y mejorar la eficacia de los instrumentos de defensa comercial, incluidos nuevos mecanismos.

En paralelo, el equipo del comisario, avanzó, mantendrá contactos con sus homólogos chinos el próximo mes para avanzar en estas cuestiones.

Sefcovic abordó asimismo la ampliación de los acuerdos de libre comercio, al señalar que las exportaciones europeas de bienes a los socios con pactos preferenciales aumentaron un 3,3 % en 2025, frente al 0,6 % registrado con los países sin estos pactos.

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El comisario insistió en que la UE debe lograr que los acuerdos con Indonesia, India y Australia entren en vigor "lo más rápidamente posible" para que las empresas europeas puedan aprovechar sus ventajas.

Por último, avanzó que Bruselas trabajará para conseguir resultados ambiciosos en la próxima cumbre entre la UE y Canadá, prevista para la semana que viene en Montreal, tras los contactos mantenidos en Dublín bajo la presidencia de turno del Consejo de la UE. EFE

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