Perú reafirma compromiso de profundizar vínculos políticos y económicos con la UE

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Lima, 22 oct (EFE).- Perú reafirmó este jueves el compromiso de estrechar el trabajo con la Unión Europea y sus Estados miembros para profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación a favor de las poblaciones más vulnerables, durante una reunión del canciller peruano, Carlos Espá, con embajadores de la UE en Lima.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que la UE y sus Estados miembros son socios estratégicos para Perú, con quienes comparte valores y principios como la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la defensa del multilateralismo y la promoción del desarrollo.

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La cancillería informó, en una nota de prensa, que Espá también resaltó los avances alcanzados en el último año, principalmente sobre "el significativo fortalecimiento del diálogo político de alto nivel", la realización de mecanismos de consultas políticas, así como "la culminación de las negociaciones de instrumentos vinculados a la seguridad y a la conectividad".

Asimismo, el canciller destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción y en la respuesta a desafíos comunes, como la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, así como de reforzar la cooperación en materia de prevención frente al fenómeno El Niño.

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De la misma forma, el ministro peruano coincidió en la necesidad de impulsar el comercio bilateral y promover una mayor inversión europea en proyectos de infraestructura que contribuyan al cierre de brechas en el país.

Espá participó en un desayuno de trabajo organizado por el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, con la participación de los embajadores de los Estados miembros de la UE acreditados en el país.EFE