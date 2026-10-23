Japón creará un equipo de 'hackers' para blindarse con IA frente a la ola de ciberataques

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Tokio, 23 oct (EFE).- Japón pondrá en marcha un equipo especial de 'hackers' que usarán la inteligencia artificial (IA) para buscar vulnerabilidades en los sistemas informáticos del país, en plena ola de ciberataques en el archipiélago, dijo este viernes el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa.

"En casos recientes de acceso no autorizado, es posible que los atacantes estén utilizando la IA para realizar búsquedas exhaustivas y a gran escala de vulnerabilidades en los sistemas. Para contrarrestar estas amenazas, los defensores también deben aprovechar la IA a fin de adoptar una postura proactiva y preventiva", explicó Akazawa en una rueda de prensa.

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El ministro detalló que el nuevo equipo se establecerá tan pronto como el mes que viene bajo el mandato de la Agencia de la Plataforma de Innovación (IPA, en inglés), dependiente del Ministerio de Economía nipón, y estará compuesto por expertos capaces de ejecutar ataques como los que llevan a cabo los cibercriminales.

Akazawa aseguró que ha dado instrucciones para que se "verifique rigurosamente" la fiabilidad de los integrantes del equipo.

El anuncio se produce mientras Japón sufre una oleada de ciberataques masivos que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos.

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales, que se han visto obligados a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias en varios municipios.

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El pasado martes, la filial de ciberseguridad del conglomerado tecnológico japonés GMO afirmó haber confirmado el uso del agente de IA chino ARTEX en ciberataques registrados recientemente en Japón, después de que se identificara el uso de esta misma herramienta en 'hackeos' contra bancos de Corea del Sur.

A todo esto se suma la alerta emitida en los últimos días por gobiernos de todo el mundo tras el descubrimiento de vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado en gran cantidad de páginas web, y que ha obligado a numerosas empresas japonesas a suspender temporalmente sus servicios para responder a la emergencia. EFE

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