Arabia Saudí dice haber interceptado un misil hutí contra Riad y activa alertas

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Redacción Internacional, 23 oct (EFE).- Arabia Saudí dijo este viernes haber interceptado un misil balístico lanzado contra Riad por los rebeldes hutíes de Yemen, y activó alertas de peligro en varias ciudades del país, entre ellas la capital, en medio de la creciente tensión entre las fuerzas leales el Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los insurgentes aliados de Irán.

"La defensa antiaérea interceptó y destruyó un misil balístico lanzado por la milicia hutí hacia Riad", señaló en su cuenta de X, Turki al Maliki, portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015.

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El Ministerio de Defensa del reinó árabe anunció en la misma plataforma la activación de alertas de peligro, levantadas posteriormente, en la capitalina Riad (centro) y en tres ciudades del suroeste del país, Abha, Khamis Mushait y Najrán (suroeste).

La interceptación del misil contra Riad se anuncia después de que los hutíes reivindicaran el jueves una serie de ataques efectuados en los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Aramco, y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam –en este último, murieron dos personas.

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Sin embargo, los insurgentes yemeníes no hicieron referencia al lanzamiento de un dron contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fallecieron al menos dos personas por la caída de restos tras el derribo del proyectil.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, reiteró sus amenazas contra Arabia Saudí si la coalición prosigue con su campaña aérea en las zonas bajo control rebelde en Yemen, donde la milicia lleva, en paralelo, una ofensiva para arrebatar la costa suroccidental de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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Al menos dos soldados leales a las fuerzas del Gobierno reconocido murieron el jueves en enfrentamientos con combatientes de Al Qaeda en la provincia sureña de Shabwa, donde la organización mantiene células activas, informaron a EFE fuentes militares que pidieron mantener el anonimato.

Los hutíes han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe.

A su vez, la coalición mantiene sus operaciones aéreas en áreas de Yemen bajo control insurgente y ofrece cobertura al Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su contraofensiva para recuperar las partes de la costa y del noroeste del país en manos de los rebeldes desde 2014, cuando tomaron Saná. EFE

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