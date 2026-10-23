Musk gasta casi 400 millones de euros en donaciones para impulsar al Partido Republicano en las 'midterms'

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El magnate sudafricano Elon Musk ha donado más de 445 millones de dólares (casi 400 millones de euros) durante el actual ciclo electoral para impulsar a los candidatos del Partido Republicano en las inminentes elecciones legislativas de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y determinarán la gobernabilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el final de su mandato en 2028.

Con una reciente inyección de 77 millones de dólares (68,7 millones de euros) a su comité de acción política (súper PAC), America PAC, Musk se consolida como uno de los mayores contribuyentes políticos de la historia, según ha informado la agencia Bloomberg.

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En Estados Unidos, un súper PAC es un comité de acción política habilitado para recaudar y gastar fondos ilimitados con el fin de respaldar u oponerse a distintos candidatos. A diferencia de los PAC convencionales, que están sujetos a topes de donación, los súper PAC pueden recibir aportaciones millonarias de particulares, corporaciones, sindicatos y otras entidades. Estos recursos se destinan principalmente a financiar campañas publicitarias masivas en televisión, radio, prensa y redes sociales orientadas a favorecer o atacar la imagen de una figura política.

Estas masivas donaciones buscan afianzar las mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso en un momento crítico para el empresario, dado que sus compañías (SpaceX y Tesla, entre otras) y su liderazgo en el proyecto gubernamental 'DOGE' (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés) están fuertemente expuestos a posibles regulaciones si los demócratas recuperan el control legislativo, como apuntan varias encuestas.

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El mayor esfuerzo financiero de Musk se ha concentrado en la carrera por el Senado en Texas. La citada agencia recoge que el empresario ha destinado decenas de millones a través de America PAC y otros 158 millones de dólares (algo más de 140 millones de euros) desde el Senate Leadership Fund para apoyar al fiscal general republicano, Ken Paxton, frente al demócrata James Talarico. La carrera senatorial por este estado es una de las contiendas más seguidas de este ciclo electoral y, en caso de que Talarico sea electo, sería el primer senador demócrata por Texas desde 1988.

Asimismo, la maquinaria de Musk ha inyectado 9,4 millones de dólares (8,3 millones de euros) en la contienda de Ohio y 8,6 millones de dólares (7,7 millones de euros) en Míchigan, además de financiar campañas a pie de calle y envío de mensajes en más de 30 distritos competitivos de la Cámara de Representantes, ampliando significativamente la ventaja de recaudación que el Partido Republicano mantiene sobre el Demócrata.

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