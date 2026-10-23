Netanyahu sugiere preparar a la banca israelí ante posibles sanciones internacionales

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Jerusalén, 23 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este viernes de que Israel debe prepararse para afrontar posibles sanciones internacionales severas, incluidas restricciones al sector bancario, y afirmó que ha encargado elaborar un plan para sortearlas mediante sistemas financieros alternativos, entre ellos las criptomonedas y la tecnología 'blockchain'.

"Hay que entender que podría haber sanciones. Y las sanciones bancarias significan que hay que organizar una economía alternativa que pueda sortearlas", afirmó Netanyahu en una entrevista emitida este viernes por el canal de televisión económico israelí Canal 10.

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El mandatario señaló que la tecnología 'blockchain', sobre la que funcionan criptomonedas como el bitcóin, es una de las opciones que Israel está estudiando para hacer frente a eventuales restricciones financieras. "Ya he pedido que se prepare un plan para ello", afirmó.

Netanyahu también expresó su preocupación por la posibilidad de que Israel pierda el respaldo económico y militar de Estados Unidos, y sostuvo que los miles de millones de dólares anuales en ayuda militar estadounidense podrían dejar de llegar.

"Estados Unidos ha cambiado. No porque Israel haya cambiado, sino porque Estados Unidos ha cambiado", dijo el mandatario durante esta apariencia televisiva, emitida cuatro días antes de las elecciones nacionales programadas el próximo martes.

Pese a haber debatido al respecto en varias ocasiones, la Unión Europea (UE) no ha logrado acordar una prohibición común del comercio con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, ilegales según el derecho internacional, debido a las diferencias entre los Estados miembros.

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Ante la falta de consenso, España, Irlanda y Bélgica han impulsado restricciones nacionales, mientras que Países Bajos prohíbe desde este septiembre la importación y venta de productos procedentes de esos asentamientos y de los Altos del Golán sirios, una medida prevista inicialmente para tres años.

También en septiembre, el Gobierno del Reino Unido anunció la prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, así como la ampliación de las sanciones a personas y empresas que contribuyan a su expansión. EFE