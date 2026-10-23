Moldavia expulsará a un diplomático ruso tras nuevo incidente con dron

Guardar

Moscú, 23 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Moldavia anunció este viernes la expulsión de un empleado de la embajada de Rusia en el país tras la caída de un dron en el territorio del país.

"Este incidente constituye una grave violación de la soberanía y la seguridad de Moldavia y representa una amenaza directa para la seguridad de sus ciudadanos", señaló Exteriores en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

PUBLICIDAD

En este contexto, "como medida de represalia, un miembro del personal de la embajada de Rusia en Chisinau será declarado 'persona non grata'", agrega.

El Ministerio de Defensa de Moldavia informó previamente de que el 23 de octubre un aparato no tripulado impactó contra una vivienda en la localidad de Chistelnita, en el distrito de Telenesti.

Según el departamento castrense, esta semana también se registraron otras dos violaciones del espacio aéreo de esa antigua república soviética, que ya ha culpado en varias ocasiones a Moscú de la entrada de drones en su territorio limítrofe con Ucrania. EFE

PUBLICIDAD