La iglesia que renació en Perú por la promesa del papa León XIV con los más necesitados

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Paula Bayarte

Chiclayo (Perú), 23 oct (EFE).- Enclavada en uno de los barrios más pobres de la ciudad peruana de Chiclayo sobresale una impecable y moderna iglesia de color crema que se pudo edificar gracias a una recaudación de fondos organizada por Robert Prevost, el “papa peruano”, que incluso desde el Vaticano, mantuvo la mirada puesta en su culminación.

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A la capilla de San Óscar Romero, ubicada en el centro poblado El Bosque, del distrito de La Victoria, llegará el pontífice durante su primera gira por América Latina, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú, para conocer el resultado de final de la obra, en un acto privado como parte del retorno de Prevost a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo ocho años.

Este templo entre casas inacabadas era antes una iglesia levantada con lo justo y necesario que "en cualquier momento se iba a caer", señala a EFE el padre de la iglesia José Alonso mientras ultima los últimos detalles de la remodelación. "La iglesia cada domingo se nos quedaba pequeña”, agrega al haber visto aumentar la comunidad de feligreses.

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Distintos sacerdotes querían remodelarla, pero el mal estado de la iglesia era tan notorio que nunca había suficiente presupuesto, hasta que Edgard Rimaycuna, secretario personal de León XIV, intercedió e hizo realidad el sueño de cualquier párroco.

Rimaycuna y su familia han sido siempre miembros de la comunidad católica de La Victoria, y tras unos meses en Roma como asesor de Prevost, que ya era cardenal y prefecto de los obispos, conversó con él y ambos vieron la oportunidad de ayudar a esta parroquia.

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Benefactores estadounidenses conocidos del papa donaron fondos para hacer una nueva iglesia desde cero, y ahora, a menos de un mes de la visita del papa, está lista para recibirlo.

El templo, denominado Capilla de San Óscar Romero en honor al arzobispo salvadoreño conocido como “la voz de los sin voz”, ha sido pintado con tonos claros, tiene un diseño minimalista pero acogedor y está repleta de ventanales por los que se ven las humildes casas de El Bosque.

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Alonso relata a EFE que cuando escribió a Prevost para expresarle su afecto y buenos deseos el día que fue consagrado como papa, León XIV le agradeció el mensaje y le dijo que ”no se olvide de la capilla”.

Durante el último año, este sacerdote ha combinado sus labores eclesiásticas con la construcción de la iglesia y todos sus elementos, como las imágenes religiosas que presidirán el nuevo altar de mármol que desembala tras la entrevista. Durante todo el proceso de la obra, se comunicaba con Rimaycuna para que él mostrara el progreso al papa y a los benefactores.

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"Rimaycuna vino a ver los trabajos y lo anecdótico y bonito es que, mientras le iba mostrando a Edgar, él tomaba fotos y se las enviaba al papa y le decía: ‘Santo Padre, mire, estos son los colores de la capilla’; y el Santo Padre le respondía: ‘están muy bonitos’; y uno dice... ¡qué increíble!”, narra Alonso emocionado.

El padre Alonso comenta que es la "santa envidia" del resto de sacerdotes porque el papa va a permanecer durante casi una hora en su parroquia, donde están invitadas familias de sacerdotes y feligreses ancianos.

Entre los asistentes, figuran los padres de Rimaycuna, que darán la acción de gracias de la celebración, además de una veintena de enfermos para que reciban la bendición del papa.

"El papa viene a mirar que la donación está aquí, que la colaboración llegó y se gastó en lo que se tenía que gastar", dice Alonso al destacar que Prevost siempre fue muy enfático en exigir a los párrocos de la Diócesis de Chiclayo transparencia con las donaciones.

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Recuerda que les exigía respetar los derechos de las personas que trabajan en las parroquias e hizo incluso que los sacristanes tuviesen un salario, "cosa que antes no se hacía", pues simplemente recibían propinas.

"Esa gente trabaja para sostener a una familia, una parroquia no es una empresa, pero seamos más justos y ya luego Dios proveerá", señala Alonso sobre las palabras del papa.

"Prevost se ha caracterizado por ser muy transparente, muy generoso y, sobre todo, por ser de los que está siempre con los que más necesitan y para él, El Bosque ha sido la capilla que más necesitaba. A ellos les ha dado y, con mucha transparencia, aquí está la donación", certifica Alonso. EFE

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