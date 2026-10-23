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MAXHUB presenta soluciones integrales de colaboración para múltiples escenarios en InfoComm América Latina 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- MAXHUB, líder mundial N.º 1¹ en pantallas interactivas de colaboración y pantallas LED todo en uno, presenta sus soluciones para educación, colaboración empresarial y visualización comercial en InfoComm América Latina 2026, que se celebra del 21 al 23 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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En el stand M612, los visitantes pueden conocer y probar las soluciones de primera mano, conversar directamente con el equipo de MAXHUB en Latinoamérica y asistir a demostraciones de productos programadas a lo largo del día.

Según un informe de la UNESCO presentado en América Latina y el Caribe en 2025, la escasez de docentes en la región se debe, en parte, a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento.² Ante este desafío, MAXHUB presenta sus soluciones de educación inteligente, que incluyen las series B5 y F5, diseñadas para simplificar las tareas cotidianas de enseñanza, reducir la carga de trabajo docente y mejorar la eficiencia en el aula.

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La pizarra inteligente B5 (Smart Blackboard) conserva la experiencia tradicional de escritura en el pizarrón, familiar para los docentes. Su panel con tecnología Etched-AG permite una escritura ultrasuave en toda la superficie y es compatible con una amplia variedad de instrumentos de escritura. Además, el contenido escrito en las secciones laterales puede visualizarse en la pantalla principal, lo que permite conservar las anotaciones de toda la clase y exportarlas como documento para su posterior consulta y revisión.

Por su parte, la pantalla interactiva F5 permite capturar visualmente todo el salón de clases gracias a un sistema de múltiples cámaras y distancias focales. Su zoom óptico de 5 aumentos ofrece cobertura desde la primera hasta la última fila, mientras que la función de grabación con un solo clic facilita documentar y compartir buenas prácticas docentes.

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Para los entornos empresariales, MAXHUB presenta sus soluciones de reuniones inteligentes, encabezadas por XBar W70 Kit y la serie XBoard V7, diseñadas para integrar la visualización, la captura de audio y la programación de salas en una experiencia de colaboración más fluida.

El XBar W70 Kit es la primera barra de videoconferencia para Microsoft Teams Rooms basada en Windows de la industria. Incorpora una lente Quad Sight de 200 megapíxeles y el sistema de montaje FlexMount integrado, además de permitir la administración remota y la integración con dispositivos de terceros.

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La XBoard V7 es una pantalla interactiva todo en uno basada en Windows que incorpora MAXHUB OS y permite acceder a cuatro de las principales plataformas de videoconferencia con un solo clic. Por su parte, el panel de programación de salas SP10 simplifica la gestión diaria de reservas y el uso de los espacios de reunión.

En el ámbito de la visualización comercial, las pantallas profesionales de MAXHUB cuentan con certificación NDI, funciones de transmisión inalámbrica de pantalla y capacidad de operación continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas soluciones se complementan con Pivot⁺ Cloud Management Platform, una plataforma de gestión en la nube que integra la administración de contenidos (CMS) y el control remoto de dispositivos, con seguridad incorporada desde su diseño.

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Más allá de las tecnologías presentadas en la exposición, MAXHUB continúa fortaleciendo su presencia local y sus capacidades de servicio en América Latina.

En abril de 2026, la compañía inauguró su Centro de Experiencia en Polanco, Ciudad de México, un espacio dedicado a que clientes y socios comerciales puedan conocer y experimentar directamente sus tecnologías de colaboración.

Actualmente, los equipos regionales de MAXHUB brindan cobertura en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y otros mercados latinoamericanos, ofreciendo soporte técnico local y servicios para sus socios de canal.

Esta presencia regional refleja el compromiso de MAXHUB de ofrecer mucho más que productos independientes. Mediante la combinación de soluciones integradas y soporte local ágil, la compañía busca ayudar a instituciones educativas, empresas e integradores de sistemas a implementar y mantener tecnologías de colaboración con mayor confianza.

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InfoComm América Latina 2026 continúa hasta el 23 de octubre. Los visitantes están invitados a conocer las soluciones de MAXHUB y conversar con su equipo de Latinoamérica en el stand M612.

Para obtener más información, visite MAXHUB.com/LATAM.

Acerca de MAXHUB

Fundada en 2017, MAXHUB es un proveedor confiable de soluciones integradas de visualización comercial y comunicaciones unificadas. La compañía se especializa en pantallas interactivas de colaboración, pantallas LED todo en uno, sistemas de videoconferencia y señalización digital.

MAXHUB ocupa el primer lugar a nivel mundial en pantallas interactivas de colaboración y pantallas LED todo en uno, según Futuresource y TrendForce.

La empresa tiene presencia en más de 140 países y regiones, con equipos locales en 33 países y regiones y 11 filiales en el extranjero. MAXHUB es socio certificado de Microsoft y colabora con empresas tecnológicas como Intel, Zoom y Crestron.

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Notas· Según datos de Futuresource y TrendForce. Esta referencia corresponde a la posición de liderazgo mundial mencionada tanto en el primer párrafo como en la sección «Acerca de MAXHUB».

· UNESCO, La escasez docente en América Latina y el Caribe (4 de abril de 2025): https://www.unesco.org/es/articles/la-escasez-docente-en-america-latina-y-el-caribe-la-unesco-lanza-un-informe-mundial-y-una-estrategia

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FUENTE MAXHUB