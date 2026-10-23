Bruselas propone ampliar a más países el Sello de Patrimonio Europeo y reforzar su reconocimiento

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La Comisión Europea ha propuesto este viernes reformar el sistema de reconocimiento del patrimonio cultural europeo para ampliar su alcance a países que no pertenecen a la Unión Europea y reforzar el apoyo a los lugares distinguidos por su importancia histórica, cultural o para la integración comunitaria, mediante la creación de un premio y cambios en los procedimientos de selección y seguimiento.

La iniciativa, que deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su posible aprobación, plantea sustituir la actual denominación de Sello de Patrimonio Europeo por la de Lista del Patrimonio Europeo y extender su aplicación a Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como a países candidatos o potenciales candidatos a ingresar en la UE que participen en el programa Europa Creativa o en sus sucesores.

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En concreto, Bruselas propone establecer un premio para reconocer la labor de determinados lugares ya seleccionados y sometidos a seguimiento, además de introducir medidas para darles mayor visibilidad, facilitar su participación en actividades conjuntas y mejorar la coordinación entre los distintos espacios incluidos en la iniciativa.

El Ejecutivo comunitario también quiere modificar los criterios y procedimientos de selección y evaluación, con normas más claras y una mayor participación de los jóvenes, con el propósito de reforzar lo que considera la "dimensión europea" de este reconocimiento.

Según ha explicado la Comisión, la reforma busca que los ciudadanos conozcan mejor la historia de Europa y el proceso de construcción de la Unión, además de contribuir al desarrollo económico y sostenible de las regiones donde se encuentran estos lugares, especialmente a través del turismo cultural.

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El Sello de Patrimonio Europeo fue creado en 2011 para distinguir edificios, monumentos, documentos y otros espacios que hayan desempeñado un papel relevante en la historia, la cultura y la integración europea, y actualmente cuenta con 80 lugares reconocidos, repartidos en más de 300 emplazamientos de 23 Estados miembro.