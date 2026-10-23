Los sindicatos de estudiantes piden proseguir las protestas tras reunirse con Macron

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París, 23 oct (EFE).- Las organizaciones de estudiantes franceses pidieron este viernes mantener las movilizaciones tras ser recibidos por el presidente Emmanuel Macron, que trataba de aplacar su descontento, detonante de un movimiento de protesta que se ha trasladado a otros sectores y degenerado en actos violentos.

Tras ese encuentro en el Elíseo con el jefe del Estado, por vez primera desde el inicio de la crisis hace tres semanas, los representantes de las asociaciones de estudiantes de enseñanza media reconocieron ciertos avances pero reclamaron medidas concretas.

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Según sus portavoces, Macron se mostró abierto a una reforma del sistema de acceso a la universidad, que ellos quieren derogar de forma total.

Los estudiantes, que reclaman mejoras en los institutos, mejores condiciones de estudio y la sustitución de los docentes ausentes, exigieron decisiones precisas.

Estas podrían llegar el próximo lunes, cuando les ha dado cita el primer ministro, Sébastien Lecornu, que puede responder a algunas de sus reivindicaciones.

"Queremos mantener el pulso", aseguró en la cadena BFMTV el vicepresidente de la asociación Les Lycéens!, Louis Letoublon.

El representante estudiantil acusó al Gobierno de "improvisación" y consideró que las propuestas "no son satisfactorias", por lo que aseguró que mantendrán los bloqueos de institutos tras las vacaciones escolares de las dos próximas semanas.

"Queremos propuestas concretas, cifras", insistió. EFE