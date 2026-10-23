La borrasca Austen causa heridos por caída de árboles y suspende transporte en Bélgica

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Bruselas, 23 oct (EFE).- Varias personas resultaron heridas en Bruselas ante el paso de la borrasca Austen, cuyas fuertes rachas de viento provocaron la caída de árboles y la suspensión de varias líneas de transporte público y ferroviarias en Bélgica.

Los bomberos de Bruselas informaron de que realizaron más de 50 intervenciones relacionadas con objetos arrastrados o arrancados por el viento, así como por la caída de árboles, que en el centro de la capital belga causaron cuatro personas heridas.

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El Real Instituto Meteorológico de Bélgica (RMI) elevó este viernes la alerta a naranja, lo que trajo consigo también interrupciones en el transporte público en seis líneas de tranvía tras el derribo de líneas eléctricas por la caída de árboles.

Estas interrupciones se extendieron también a las regiones de Valonia y Flandes, donde el servicio de trenes se suspendió en varias localidades, mientras que en la provincia de Amberes (norte) un tren con 45 pasajeros quedó varado durante más de dos horas hasta que pudo ser evacuado.

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El RMI registró rachas de viento de nivel 9 en la escala de Beaufort en la estación de medición de Westhinder, en el mar del Norte, lo que elevó su consideración a tormenta de forma oficial. EFE