Concluye la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

23/10/2026 Ceremonia de entrega de los Premios POLITICA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SOCIEDAD WEB DE LA FPA

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La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 ha finalizado este viernes poco antes de las 20.00 horas tras un acto en el que han estado muy presentes los llamamientos a la unidad y la concordia. El acto, presidido por la Princesa Leonor, además de sus majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Infanta Sofía. Tras la interpretación del Himno de Asturias por parte de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, los galardonados descendieron del escenario y fueron hacia la puerta central. Posteriormente, la Princesa de Asturias ha convocado los Premios Princesa de Asturias 2027.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que comenzó a las 18.25 horas, es la principal actividad que desarrolla la Fundación Princesa de Asturias, una institución privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España. Su Majestad el Rey ha sido Presidente de Honor de la Fundación desde su creación en 1980. Tras su proclamación como Rey de España el 19 de junio de 2014, Su Alteza Real la Princesa de Asturias ostenta la Presidencia de Honor de esta institución.

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Destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional, estos galardones se conceden en ocho categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.

La ceremonia que se celebra tradicionalmente en el Teatro Campoamor de Oviedo está considerada como uno de los actos culturales más importantes de la agenda internacional. A lo largo de su historia, estos galardones han recibido distintos reconocimientos, como la declaración extraordinaria que la Unesco realizó en 2004 por su excepcional aportación al patrimonio cultural de la Humanidad.

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Como representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 han estado para recoger el premio Krol Andersen, directora ejecutiva de NordGen, Nils Kristen Sandtroen, ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega y Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust.

Con ellos han estado en el escenario del Campoamor para recoger el premio el pensador Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), el presidente de studio Ghibli, Kenichi Yoda (Comunicación y Humanidades), la cantante Patti Smith (Artes), los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Invesgitación Científica y Técnica), el futbolista Leo Messi (Deportes), el escritor Julian Barnes (Letras) yla astronauta Christina Koch (Concordia).

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Julian Barnes, Christina Koch, Timothy Garton Ash y Patti Smith han sido los encargados este año de pronunciar los discursos en la ceremonia de entrega, en la que han hecho un llamamiento a la unidad y la esperanza frente a los problemas actuales. Patti Smith ha ofrecido a los asistentes algo que los más optimistas esperaban y se arrancó con una de sus canciones, 'Wing', incluida en su álbum Gone Again. Cantó a capela, después de su intervención, resaltando la importancia de la fuerza de la gente.

"creo que el premio es un incentivo para seguir trabajando y evolucionando, para encontrar nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones", había dicho previamente. Mientras, Garton Ash, planteó una serie de fórmulas para que Europa haga frente a sus problemas. Entre ellos, mencionó que es necesario que recurra a lo que en fútbol se conoce como 'tiquitaca', aprovechando que estaba en España y que coincidía en el mismo escenario con Lionel Messi. Así, habló la necesidad de combinar la diversidad y la unidad.

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"La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo. Cada jugador posee su propio talento, ya sea en defensa, en ataque o en el centro del campo, pero todos actúan como uno solo cuando despliegan ese asombroso estilo de juego español de pases rápidos, en el que todos parecen saber, de manera casi milagrosa, no solo dónde están los demás, sino dónde estarán dentro de cinco segundos", ha explicado.

Resultó muy emotivo el discurso de la astronauta Christina Koch, quien ha resaltado los valores de la integridad y la unidad. Ha instado a la ciudadanía mundial a elegir el tipo de sociedad en la que desea convivir mediante los actos cotidianos. "Elijan vivir sabiendo que la verdadera plenitud está en dar, no en recibir. Confíen, sean agradecidos, muéstrense vulnerables", ha expresado la astronauta, que ha estado sentada durante toda la ceremonia al lado del futbolista Lionel Messi, con quien ha compartido comentarios a lo largo de la tarde.

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Mientras, el escritor británico Julian Barnes ha cuestionado este viernes la idea de que las artes sigan una evolución progresiva en la que cada nueva corriente mejora la anterior y ha defendido una visión de la creación artística como una conversación entre autores de distintas épocas.

Entre medias de los discursos, también recogieron su galardón el resto de los premiados, incluido Lionel Messi, quien ha recibido el premio por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos". Fueron muchas las personas que se acercaron al Campoamor con la intención de estar cerca del astro argentino.

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La Princesa Leonor ha tomado también la palabra en una edición en la que ha ganado aún más protagonismo. Ha querido enviar un mensaje de esperanza en estos tiempos de "incertidumbre" y "caos" en los que los jóvenes, ha reconocido, sienten "desencanto" y también perciben "falta de expectativas" a la hora de planificar su futuro y de contar con empleo o una vivienda durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Por su parte, el Rey Felipe VI ha recurrido una vez más al espíritu de la Transición y la "altura de miras" de sus protagonistas para recordar que la democracia no se acaba el próximo 29 de noviembre cuando los españoles están llamados a las urnas sino que requiere de un "compromiso diario" de todos para seguir preservando las instituciones y garantizando la convivencia.

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PROTESTA EN EL EXTERIOR

Tal y como viene sucediendo en los últimos años, la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias ha servido también para que distintos colectivos mostrasen sus reivindicaciones. En esta ocasión han sido protagonistas los integrantes de la acampada de la Plaza de la Escandalera por el derecho a la vivienda.

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Los participantes en la protesta realizaron cánticos sobre todo mientras entraban autoridades, invitados y premiados, al grito de: "Un desahucio, otra ocupación"; "ni casas sin gente, ni gente sin casas"; "Leonor, ponte a trabajar"; "Borbón al paredón"; "Mañana, España será republicana". Durante la concentración se han visto numerosas banderas de Palestina y de la República.