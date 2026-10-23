La oposición en Malawi denuncia la larga ausencia del presidente, fuera del país desde principios de octubre

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El opositor Partido del Congreso de Malaui (MCP, por sus siglas en inglés) ha denunciado este viernes la larga ausencia del presidente, Peter Mutharika, que se encuentra de viaje privado en Sudáfrica desde el pasado 6 de octubre, instando a la vicepresidenta, Jane Ansah, a dar un paso al frente y dirigirse a la nación en un momento de escasez de combustible en las gasolineras del país.

"En un momento como este, el país necesita un liderazgo visible, accesible, resolutivo y que rinda cuentas. Los malauíes necesitan escuchar a su presidente", ha afirmado Moses Kunkuyu, jefe de campaña del MCP, en declaraciones recogidas por el diario 'Nation'.

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La oposición no cuestiona que el presidente pueda atender asuntos personales, incluidas sus necesidades médicas, pero ha afeado la falta de comunicación en un momento de crisis.

Las críticas opositoras han sido rápidamente contestadas por el portavoz gubernamental, Justin Saidi, quien ha recalcado que el mandatario se encuentra en un viaje privado y dudado del cuestionamiento sobre la representatividad del MCP.

"El presidente está en Sudáfrica en un viaje privado. No creo que los malauíes hayan enviado al MCP para plantear las preocupaciones que dice representar", ha señalado, al tiempo que ha rechazado que tenga que dar un paso la vicepresidenta ya que, según ha recordado, Mutharika, de 86 años no está incapacitado para ejercer el papel presidencial.

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