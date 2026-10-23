La Junta Electoral permite el viaje de Chivite a Perú y Argentina tras una nueva petición de UPN para que se suspendiera

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La Junta Electoral Provincial de Navarra ha acordado permitir el viaje institucional de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, a Perú y Argentina, ratificando así la decisión que había adoptado en ese sentido tras un escrito presentado por UPN para pedir la suspensión del viaje al coincidir con el periodo de las elecciones generales del 29 de noviembre.

UPN había pedido la revisión urgente de la primera resolución de la Junta Electoral Provincial, a la vista de la nota oficial de Gobierno de Navarra en la que se concreta la agenda del referido viaje.

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La Junta señala en su nueva resolución que, conocido el programa que ahora se aporta, junto con el nuevo escrito de UPN, no aprecia "acto alguno que de forma clara infrinja los artículos 50.2 y 53 de la LOREG". "Se trata de actos propios de la actividad institucional de la presidenta de la Comunidad foral. El programa del viaje aportado no permite determinar que el mismo será utilizado para contravenir la LOREG. La petición de UPN se basa en un juicio anticipatorio de cómo se va a desarrollar el referido viaje y cada uno de los actos", apunta.

Así, explica que como ya recogió en su anterior acuerdo, "la valoración deberá atender al contenido efectivo de los discursos, las imágenes, los lemas, los materiales distribuidos, las personas participantes y las modalidades de difusión, sin que la mera celebración del viaje permita presumir una infracción". "En definitiva, ni del orden del día aportado ni de las personas participantes se desprende, en este momento, infracción alguna que sostenga la pretensión", añade.

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Por ello, concluye que "no ha lugar a la revisión interesada, sin perjuicio de que, como ya señalamos, si en el desarrollo del referido viaje oficial se cometiera algún tipo de infracción de la LOREG, la misma se denuncie a la Junta Electoral Provincial".

Fuentes del Gobierno de Navarra han afirmado que "por segunda vez la Junta Electoral rechaza las pretensiones de UPN de frenar preventivamente el viaje institucional de la presidenta". "Navarra necesita una oposición exigente y vigilante, pero también responsable, que fiscalice la acción del Gobierno con argumentos y alternativas. Convertir cada actividad institucional de la presidenta en una batalla política no sustituye al debate sobre los problemas reales de la ciudadanía", han señalado desde el Ejecutivo.

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