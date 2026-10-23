La Bolsa de México acumula avance semanal del 1,38 % y se ubica en las 69.879,62 unidades

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Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un marginal de 0,01 % que no la afectó para acumular una ganancia semanal del 1,38 % con la que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.879,62 unidades, en una semana de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

El cierre positivo del mercado mexicano fue el tercero en semanas consecutivas y cuarto en las últimas cinco semanas.

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"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Dow Jones que registró una ganancia de 0,41 %, ligando tres semanas al alza; mientras que en Europa, las pérdidas estuvieron respaldadas por los disturbios sucedidos durante toda la semana en varios países", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La experta precisó que las pérdidas estuvieron respaldadas por una "mayor aversión al riesgo global por el conflicto en Medio Oriente, además de pérdidas en el sector tecnológico por el nerviosismo de la rentabilidad de las inversiones hacia la inteligencia artificial".

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En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la semana con una ganancia del 1,38 % para ligar tres semanas de ganancias, algo que no ocurría desde marzo y abril de este año".

Al interior del mercado mexicano, añadió, resaltaron las ganancias de las emisoras: Qualitas (+12,92 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+10,44 %), América Móvil (+8,41 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+8,27 %) y Genomma Lab (+8,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este viernes, el índice mexicano registra una ganancia del 8,82 % en lo que va de octubre y del 8,66 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,26 % frente al dólar al pasar de 18,71 a 18,66 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 184,5 millones de títulos por un importe de 14.917 millones de pesos (unos 800 millones de dólares).

De las 749 firmas que cotizaron en la jornada, 283 terminaron con sus precios al alza, 437 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el 19,85 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,83 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo BImbo (BIMBO A), con el 4,69 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -6,47 %; de la compañía minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,15 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -3,06 %. EFE