Los aficionados del Rayo apuestan por "rebajar la tensión" de cara al partido frente al Elche

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La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha afirmado este viernes que, de cara al partido liguero frente al Elche, "es momento de rebajar la tensión y abrir un paréntesis temporada en el conflicto" y que reciben las últimas medidas anunciadas por el club como "un primer gesto positivo", pero que los gestos "deben convertirse en hechos, y las palabras, en compromisos reales".

"De cara al partido de mañana, el rayismo quiere dar un paso al frente. Entendemos que es momento de rebajar la tensión y abrir un paréntesis temporal en el conflicto. Lo hacemos desde la responsabilidad, pero recordando que una tregua no significa olvidar, renunciar, ni dar por solucionada la situación", apunta el comunicado emitido por la Federación de Peñas del Rayo Vallecano.

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Una nota que arranca afirmando que pueden celebrar "una pequeña victoria de la afición". "Hemos demostrado que la unión y la defensa colectiva de nuestros valores pueden dar sus frutos. El rayismo ha vuelto a demostrar que es capaz de hacerse escuchar. La respuesta de nuestra afición y la firmeza con la que hemos defendido nuestras reivindicaciones han conseguido que el club de un primer paso", prosigue.

Pese a ello, recalcan que "esta batalla supone un avance", pero "no la salvación del Rayo". "Recibimos las últimas medidas anunciadas por el club como un primer gesto positivo. Sin embargo, los gestos deben convertirse en hechos, y las palabras, en compromisos reales", añade.

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Por último, expresan que para que este paréntesis se extienda en el tiempo es "innegociable" que, antes del partido frente al Celta del próximo sábado, "se produzca una reunión entre la directiva y las peñas del Rayo Vallecano" para "certificar que hay una voluntad real de cambio por parte del club".

Un comunicado de la Federación de Peñas que llega después de que el Rayo Vallecano confirmara durante la mañana que accedía a una de las demandas de los aficionados del club compensando económicamente a los abonados por los tres partidos que tuvo que jugar el equipo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid).

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Antes, este jueves, los aficionados del club franjirrojo emitieron un comunicado exigiendo al presidente Raúl Martín Presa "una disculpa sincera" por lo que consideraba un "maltrato constante" al que está siendo sometido y demandando una compensación económica por los partidos disputados ante el Deportivo Alavés, Racing y RCD Espanyol, así como la congelación de los precios de los abonos para la próxima temporada.

En este sentido, el Rayo Vallecano aseguró lamentar "profundamente el perjuicio" que ha sufrido su afición "por el cierre total y absolutamente injustificado" de su feudo y ese exilio a Leganés, reservándose "las actuaciones que considere necesarias contra los culpables de dicha actuación".

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A partir de ahí, "tras una profunda reflexión", la entidad vallecana dejó claro que "entiende el dolor" de su hinchada "por haber tenido que ver como su equipo jugaba de local en un estadio que no es su estadio". "Lamentamos profunda y sinceramente el perjuicio que, por el cierre total y absolutamente injustificado que nos fue impuesto, ha sufrido la afición y el propio club en los partidos que nos enfrentaron a Alavés, Real Racing Club de Santander y RCD Espanyol de Barcelona", subrayó.

"Por todo ello, y pese a haber cumplido con las condiciones legales especificadas en el abono, el club ha decidido compensar a los abonados que, por causas total y absolutamente ajenas a ellos no hicieron uso de su abono, con la devolución de la parte proporcional correspondiente a dichos encuentros. Esta compensación se producirá antes del 31 de diciembre de 2026. En los próximos días comunicaremos de qué forma se llevará a cabo", remarcó el Rayo Vallecano.

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El club que preside Raúl Martín Presa también resaltó que "esta actuación se produce en un marco de comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes". "Es la respuesta a la situación absolutamente injusta que se ha producido hacia nuestro club", ahondó.