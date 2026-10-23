La Bolsa de Buenos Aires cierra con un incremento del 4,40 %

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Buenos Aires, 22 oct (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un incremento del 4,40 %, hasta las 102.277,62 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Ternium Argentina (+15,9 %) y Banco Supervielle (+11,4 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-7,8 %) y Transener (-20,0 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron bajadas de hasta el 1,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió el 0,43 %, a 707 puntos básicos, un nivel que no registraba desde octubre de 2025.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.550 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.529,50 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.565 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1 %, a 1.648,62 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió hasta los 1.562,57 pesos por unidad. EFE

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