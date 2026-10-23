Kremlin confirma un alto el fuego local con Ucrania para evacuación de civiles de Oleshki

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Moscú, 23 oct (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, pero aseguró que los detalles de esa misión, anunciada previamente por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, serían publicados más tarde.

"Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.EFE

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