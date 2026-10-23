Agencias

Kremlin confirma un alto el fuego local con Ucrania para evacuación de civiles de Oleshki

Guardar

Moscú, 23 oct (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, pero aseguró que los detalles de esa misión, anunciada previamente por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, serían publicados más tarde.

"Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La iglesia que renació en Perú por la promesa del papa León XIV con los más necesitados

Infobae

(Pre) Valencia-Villarreal y Racing-Espanyol, duelos para aplacar dudas

(Pre) Valencia-Villarreal y Racing-Espanyol, duelos para aplacar dudas

MAXHUB presenta soluciones integrales de colaboración para múltiples escenarios en InfoComm América Latina 2026

Infobae

Bruselas propone ampliar a más países el Sello de Patrimonio Europeo y reforzar su reconocimiento

Bruselas propone ampliar a más países el Sello de Patrimonio Europeo y reforzar su reconocimiento

La ciudad celebra el Día de Muertos mexicano con cuatro altares en espacios municipales

La ciudad celebra el Día de Muertos mexicano con cuatro altares en espacios municipales