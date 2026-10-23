Italia pide liberación inmediata de cinco activistas detenidas por Israel en Cisjordania

Guardar

Roma, 23 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes a Israel la liberación inmediata de cinco activistas italianas detenidas el miércoles en Cisjordania ocupada mientras participaban en la recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos.

"Nosotros, los italianos, pedimos la liberación inmediata de las cinco mujeres italianas que fueron detenidas por el Ejército israelí. Esperamos que en las próximas horas puedan ser enviadas de vuelta a Italia", afirmó Tajani a los medios italiano en Estambul, donde participó en una reunión de ministros de Exteriores.

PUBLICIDAD

Las activistas fueron arrestadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la localidad de al-Bweib, situada al sur de Hebrón, mientras acompañaban a agricultores palestinos en la recogida de la aceituna.

En total, soldados del Ejército israelí y agentes de la Policía Fronteriza detuvieron el miércoles a más de 70 personas, entre ellas alrededor de 50 extranjeros, bajo el argumento de que "no habían solicitado autorización previa" para recoger aceitunas en los territorios palestinos ocupados.

PUBLICIDAD

Tajani calificó este viernes las detenciones de "inaceptables" y sostuvo que las ciudadanas italianas "no estaban cometiendo ningún delito".

En un primer momento, las autoridades israelíes confirmaron que cuatro activistas extranjeras seguían bajo investigación, sin precisar su nacionalidad, tras detectar lo que describieron como una "actividad antiisraelí en internet".

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí comunicó al Consulado de Italia en Jerusalén que eran cinco las ciudadanas italianas detenidas.

"La Embajada de Italia en Tel Aviv y el Consulado en Jerusalén están en estrecho contacto con las autoridades israelíes, que han comunicado que las cinco compatriotas detenidas en Cisjordania deberían ser trasladadas hoy a la Autoridad de Inmigración israelí con vistas a su expulsión y posterior repatriación, que podría producirse a partir de hoy", precisó el Ministerio italiano en un comunicado este viernes.

PUBLICIDAD

En la misma comparecencia ante los medios y preguntado por la solución de dos Estados, Tajani aseguró que el Gobierno italiano defiende que el pueblo palestino pueda "hacer realidad su propio sueño, viviendo en paz con Israel".

Asimismo, subrayó que Israel debe tener garantizada su seguridad, pero insistió en que esta no puede lograrse "atacando a la población palestina, sobre todo a los pacíficos y a las aldeas cristianas".

"Hay que desarmar a las milicias, es necesario que haya estabilidad en Gaza y que los terroristas queden fuera de juego mediante su desarme total. Este es un aspecto importante", respondió a preguntas de los periodistas.

Y concluyó: "Hay que reunificar Cisjordania y Gaza y después hacer nacer, quizás mediante la Autoridad Nacional Palestina, un Estado independiente que reconozca a Israel y que sea reconocido por Israel". EFE