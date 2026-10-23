Agencias

Guterres condena el ataque terrorista contra una iglesia en el centro de Jordania

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado el ataque terrorista perpetrado este viernes contra una iglesia en el centro de Jordania, donde han muerto siete personas y han resultado heridas otras 34.

El diplomático portugués ha condenado "enérgicamente" el ataque que ha tenido lugar mientras se celebraba un funeral dentro del templo en el municipio de Hamoud, en la provincia de Karak.

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Asimismo, ha trasladado "sus más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas y deseado una "rápida recuperación" a los heridos, que este viernes han recibido la visita del rey de Jordania, Abdalá II.

"Naciones Unidas se solidariza con Jordania, con su Gobierno y con su pueblo", ha incidido en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, que en rueda de prensa ha reiterado que "los ataques contra lugares de culto son inaceptables".

Guterres ha defendido que los templos "deben ser lugares de paz y deben ser seguros para todos" y ha reclamado que los autores del atentado sean identificados y llevados ante la justicia.

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