Fondo de Pérdidas y Daños reserva por primera vez ayuda para un desastre concreto en Nepal

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Katmandú, 23 oct (EFE).- El Fondo para Responder a Pérdidas y Daños (FRLD) acordó reservar 20 millones de dólares para las víctimas de las inundaciones que golpearon Nepal en agosto, en la primera ocasión en que este mecanismo internacional aparta recursos para responder específicamente a un desastre.

La decisión informada este viernes por el Gobierno nepalí fue adoptada ayer en la primera reunión extraordinaria de la junta del fondo, convocada exclusivamente para estudiar la petición de ayuda de Nepal tras las inundaciones del 26 de agosto.

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Esta es la primera vez desde la creación del fondo que se reservan recursos para responder a una catástrofe concreta. La copresidenta de la junta, Camila Minerva Rodríguez Tavárez, calificó la decisión de “verdaderamente histórica”, según el medio especializado Climate Home News, que siguió la reunión.

La junta acordó apartar provisionalmente 21,6 millones de dólares, de los que 20 millones quedarían disponibles para Nepal y 1,6 millones se destinarían a costes de supervisión.

Nepal deberá presentar ahora una propuesta sobre el uso de los fondos, que tendrá que ser evaluada y aprobada por la junta en una reunión posterior.

La decisión permitirá además probar una vía excepcional para que Nepal presente su solicitud fuera de las ventanas ordinarias de financiación del FRLD, una fórmula que podría aportar experiencia para diseñar en el futuro mecanismos de respuesta rápida a desastres.

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Las inundaciones del 26 de agosto en el sistema de los ríos Bhotekoshi y Trishuli dejaron alrededor de 1.500 muertos y más de 5.000 desaparecidos, según los datos proporcionados por el Gobierno nepalí.

Más de 60.000 personas de unas 15.000 familias resultaron directamente afectadas, mientras las autoridades calculan las pérdidas económicas iniciales en unos 2.700 millones de dólares y las necesidades de recuperación y reconstrucción en unos 4.700 millones.

Los ministros nepalíes de Finanzas, Swarnim Wagle, y de Agricultura, Bosques y Medio Ambiente, Gita Chaudhary, solicitaron al fondo una respuesta urgente el 31 de agosto, cinco días después del desastre.

La petición llevó a miembros de la junta de países en desarrollo a reclamar una reunión extraordinaria, que finalmente se celebró este jueves tras semanas de consultas entre representantes de países desarrollados y en desarrollo.

El Fondo para Responder a Pérdidas y Daños fue acordado en la COP27 de 2022 para financiar a países en desarrollo especialmente vulnerables frente a los efectos del cambio climático. EFE