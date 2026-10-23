Expresidente Quiroga pide a Legislativo boliviano apartar a diputado sancionado por EE.UU.

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La Paz, 22 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia y líder de la alianza opositora Libre Jorge Quiroga pidió este jueves que sea apartado del Legislativo el diputado Rafael López, quien pertenece a esa agrupación política y fue incluido en un listado de ciudadanos bolivianos sancionados con la restricción de visados por Estados Unidos.

Quiroga (2001-2002) y el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien fue compañero de fórmula del expresidente en las elecciones generales de 2025, hicieron esta solicitud en una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

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"Por la información que se ha conocido hoy del Gobierno norteamericano que confirma versiones y declaraciones que circulaban, escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Darío López Mercado", señalaron ambos políticos, aunque no dieron detalles sobre las mencionadas "versiones".

Además, manifestaron que no pueden "garantizar que cada asambleísta de Libre evite caer en prácticas repudiables" que deben ser desechadas, pero tampoco aceptarán "que manchen" su "proyecto político impúdicamente".

Para Quiroga y Velasco, "el narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen" al país y "socavan las instituciones", ante lo cual hay que ser "drásticos, terminantes y tomar acciones rápidas y efectivas".

López, quien está distanciado de Quiroga, señaló en sus redes sociales que analiza "con responsabilidad" la decisión de EE.UU. y que está "dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes".

"Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia. Por respeto a los procedimientos, no especularé sobre los motivos de esta determinación hasta contar con información oficial completa", agregó.

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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que restringe la concesión de visados a cuarenta ciudadanos de Bolivia, entre ellos, el diputado López, el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024) y un antiguo encargado de la lucha antidrogas del país, Freddy Pereira.

"La Administración Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo", indicó el Departamento de Estado.

La medida se suma a la adoptada el pasado 28 de septiembre contra otros altos cargos y exfuncionarios, incluido el entonces fiscal general de Bolivia Roger Mariaca, a quien Washington acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes.

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Mariaca fue detenido por la Policía boliviana dos días después y posteriormente fue destituido y encarcelado, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo". EFE