El Kospi surcoreano cede casi un 3 % en la apertura por las dudas sobre la IA

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Seúl, 23 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cedía casi un 3 % en la apertura de este viernes, lastrado por las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) y el alza de los precios del petróleo.

Unos diez minutos después del arranque de la sesión, el indicador perdía un 3,96 %, o 219,29 puntos, y se ubicaba en 5.314,48 enteros.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba un 4,09 %, o 31,23 puntos, hasta las 732,87 unidades.

Ambos indicadores perdieron ayer más de un 3 % por la renovada preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las inversiones en IA.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics perdía casi un 4 %, mientras su principal competidor, SK hynix, se dejaba un 2,6 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square cedía algo más de un 3 %, y el fabricante de baterías LG Energy Solution bajaba un 3,3 %.

Además, el fabricante de vehículos Hyundai Motor perdía casi un 4,5 %, y el gigante de la defensa Hanwha Aerospace caía un 3,3 %. EFE