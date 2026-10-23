El Nikkei cae más de un 2 % en la apertura por las dudas sobre el sector de la IA

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Tokio, 23 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía más de un 2 % en la apertura de este viernes, lastrado por el cierre en rojo de Wall Street en la sesión previa en medio de las dudas de los inversores por la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

Transcurridos los primeros diez minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, se dejaba un 2,29 %, o 1.437,79 puntos, hasta ubicarse en 61.470,05 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 1,57 %, o 62,63 puntos, hasta las 3.934,87 unidades.

El Nikkei ya perdió en la sesión previa un 2,65 % lastrado por la IA, que ha provocado pérdidas también en el vecino parqué surcoreano, con gran peso de las empresas de semiconductores.

El fabricante japonés de memorias Kioxia se dejaba esta mañana más de un 6 %, mientras la empresa del sector de los chips Disco perdía casi un 7 %.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, caía algo más de un 5 %, mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, bajaba un 6,8 %.

El pesimismo se contagió también al sector bancario. El principal banco de Japón, MUFG, cedía casi un 4 %, lo mismo que su rival SMBC.

Sin embargo, Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzaba algo más de un 2,5 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba casi un 3 %. EFE