El Barrio celebra sus 30 años de carrera con 'Relicario', su disco más íntimo con 14 canciones inéditas

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El Barrio, nombre artístico del cantante gaditano José Luis Figuereo, publica este viernes 'Relicario', su decimoquinto álbum de estudio, con el que celebra tres décadas de trayectoria musical. El trabajo reúne 14 canciones inéditas en las que combina flamenco, poesía popular y rock andaluz, y aborda desde el amor y el desamor hasta cuestiones sociales como el maltrato psicológico y la pérdida de esencia de la música contemporánea.

El disco, según su agencia de comunicación, está concebido como su proyecto más íntimo y conceptual hasta la fecha, y se articula en torno a seis pilares que el artista considera fundamentales: la música, las letras, la familia, los amigos, la fe y su comunidad de seguidores, conocida como el 'Orgullo Barriero'.

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"Volver no es ir hacia atrás: es adelantar la memoria", ha afirmado el músico sobre este nuevo trabajo, disponible en plataformas digitales y formatos físicos.

Entre los temas del álbum figuran 'Misifú', 'Peliculón', 'Resiliencia' y 'Horizontes de Agua'. Esta última canción aborda el maltrato psicológico, mientras que 'Resiliencia' reflexiona sobre la pérdida de esencia de la música actual. El repertorio también incluye historias de amor y desamor y explora distintos registros musicales, desde la bulería y los tangos flamencos hasta la salsa.

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El lanzamiento llega respaldado por la acogida de los dos primeros adelantos. 'Peliculón' alcanzó el número uno en Radiolé y Canal Fiesta Radio tras superar las 550 emisiones en antena, mientras que 'Misifú', de marcado carácter flamenco y lírico, ha anticipado la orientación artística del disco.

La propuesta conceptual de 'Relicario' se extiende a sus ediciones físicas, con una portada de ornamentación dorada, relieves y una piedra roja central que evoca las puertas de un relicario antiguo. El álbum contará con una edición especial en CD y una versión en doble vinilo desplegable, concebidas como piezas de coleccionista.

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MÁS DE 180.000 ENTRADAS RESERVADAS PARA LA GIRA

La publicación del álbum coincide con la gira conmemorativa 'Lo que guardas te hace volver 30', que ha reunido ya más de 180.000 reservas desde que las entradas salieran a la venta el pasado 5 de junio. El artista ha agotado recintos en tiempo récord y ha anunciado segundas fechas en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, hasta alcanzar un total de 23 conciertos confirmados.

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A lo largo de su carrera, El Barrio ha vendido más de tres millones de discos y ha ofrecido más de 600 conciertos con el cartel de 'no hay entradas', según los datos facilitados por su equipo. El cantante mantiene así el vínculo con una comunidad de seguidores que ha acompañado sus tres décadas de trayectoria.