Consumo exige a plataformas la retirada de 8.300 anuncios de alojamientos turísticos ilegales tras el decreto

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios de alojamientos turísticos que se ofertan como alquiler de temporada porque estarían incumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 29/2026 aprobado el pasado 6 de octubre en Consejo de Ministros.

En concreto, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, a través de la Dirección General de Consumo, que estos más de 8.300 anuncios serían ilícitos al publicitar viviendas turísticas como alojamientos de temporada para las que se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.

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Esta potencial infracción se ha detectado especialmnete en la Comunidad de Madrid, ya que la mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley, 6.772 en total, corresponden a alojamientos situados en esta autonomía. De esos 6.772, 6.523 están en la ciudad de Madrid.

El Ministerio destaca que esta actuación ha sido posible por la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 que recoge, entre otras regulaciones, limitar la oferta de alquileres de temporada a 31 días.

La Dirección General de Consumo considera que estos anuncios podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

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Por ello, la Dirección General de Consumo ha requerido la retirada de estos anuncios a ambas plataformas a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales.

Una vez informadas, estas plataformas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados según establece la normativa europea. En caso de no retirar estos anuncios o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo.

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OTRAS ACTUACIONES DE CONSUMO EN MATERIA DE VIVIENDA

Este nuevo requerimiento por parte de Consumo a plataformas que ofertan alquiler de alojamientos se enmarca en las actuaciones emprendidas por parte del Ministerio para poner fin a las prácticas ilegales en materia de vivienda.

Con este objetivo, Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal.

Asimismo, Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial de Consumo.

Por otra parte, el Ministerio impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. En esta ocasión, Consumo identificó seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.

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Por prácticas similares, Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en toda España.