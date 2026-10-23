Carmen Arce: "No todos los que votan el Balón de Oro entienden el peso de Patri Guijarro en el Barça"

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Carmen Arce, 'Kubalita', una de las pioneras del fútbol femenino en España, tiene claro que en la actualidad, la centrocampista Patri Guijarro es "la mejor jugadora del mundo", pero que a la hora de poder ganar el Balón de Oro, muchos de los que votan no entienden el peso que tiene" en el FC Barcelona, mientras que no duda de que el primer gran trofeo individual para Alexia Putellas, el conjunto catalán y el Mundial que ganó España en 2023 son "el detonante para que el fútbol femenino tenga más visibilidad".

"El fútbol femenino ha crecido por dos detonantes en concreto. "Por ejemplo, está el Campeonato del Mundo y el primer Balón de Oro de Alexia. Sin un Santana no hubiera habido tenis, sin Ballesteros no hubiera habido golf, entonces, Alexia, el Barcelona y la selección española son esos catalizadores que han hecho que pegue una ruptura", explicó Carmen Arce a Europa Press.

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Sin embargo, socialmente, afirmó que "todavía hay camino por recorrer", poniendo de ejemplo a un comentarista de televisión que dijo en una retransmisión se mostró escéptico sobre la altura de las porterías y una supuesta dificultad para las guardametas. "La visibilidad y el respeto son claros. El otro día, por ejemplo, a la selección española en el primer partido contra Estados Unidos los dos goles que mete dicen 'esto es fútbol con mayúsculas'", continuó.

El próximo lunes se entrega en Londres el Balón de Oro y 'Kubalita', de cara a la ganadora, recuerda que "no todas las personas que votan son personas que que saben bien o ven fútbol". "Creo que la mejor jugadora del mundo hoy es Patri Guijarro, pero para que tú puedas votarla tienes que verla, además de entender lo que está haciendo en el campo. No todos los que votan son capaces de entender el peso que tiene en el equipo", aseveró.

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También se entregará al trofeo a la mejor portera, con Cata Coll entre las favoritas. La exportera de la selección confesó que no es "afín" a la británica Hannah Hampton porque "no siempre respeta a los rivales", mientras que admira "muchísimo" a otra de las candidatas como la alemana Ann-Katrin Berger. "Luego está Cata Coll, que es mi Cata Coll. Entonces, si no es Hampton, tanto si gana Berger como si gana Cata voy a estar feliz", manifestó.

Asimismo, Arce advirtió que el tener un Balón de Oro específico para los porteros y porteras "no debería suponer un impedimento" para que pudiesen ganar el que se entrega al mejor futbolista, algo que sólo logró el ruso Lev Yashin en 1963. "Si miras la historia, Yashin como portero, Cannavaro como defensa, Maldini también tiene uno, pero siempre miran de mediocampo para arriba", indicó, además de admitir que el Balón de Oro de 2022 que ganó Karim Benzema se lo hubiera dado a Thibaut Courtois.

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Por otro lado, pensando en la Copa del Mundo de Brasil de 2027 en la que España defenderá título, destaco que la selección española es "un 'equipazo' sin ningún 'hándicap'" ya que tienen todas las posiciones "bien cubiertas". "Ahora, a diferencia de antes, podemos creer que lo podemos ganar porque cuando tú ya has ganado uno o una Eurocopa, ya no vas a un Mundial igual", expuso.

Además, cree que el haber perdido en competiciones de nivel tras el título de 2023 puede ser una ayuda. "En la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos tuvimos un aprendizaje y eso lo tenemos que llevar al Mundial para que los mismos errores que tuvimos no los podamos volver a repetir", remarcó

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"En el fútbol todos somos entrenadores, en cada casa hay dos o tres, pero no veo nada que chirríe, ni en cómo actúa, ni en con las jugadoras, sino que veo una armonía y eso es lo importante en un equipo", puntualizó sobre el trabajo de Sonia Bermúdez como seleccionadora.

Finalmente, sobre si se considera una referente para el fútbol femenino, la valenciana indicó que su generación puso "la semilla que hizo creer el árbol después". "Gracias al documental 'Campeonas', se está virando hacia atrás y muchas jugadoras que decían no tener referentes ya no lo dicen porque ven que sí había porque ya nos van conociendo y van dándole valor a lo que nosotros hicimos", reflexionó.

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CARMEN ARCE RECIBE UN BALÓN DE ORO SIMBÓLICO

Kubalita', la primera portera de la selección española femenina, recibió este viernes un Balón de Oro simbólico en un acto organizado por parte de la agencia Apple Tree por ser un referente para el fútbol femenino y aprovechando que la primera edición de la Gala del Balón de Oro se celebró hace 70 años, en 1956, año en el que la española nació.

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Al evento también acudieron algunas jugadoras benjaminas del CFF Olympia Las Rozas de Madrid, Women Soccer School de Barcelona y CE Seagull Badalona, quienes rindieron homenaje a una futbolista cuya trayectoria ayudó a abrir camino a las nuevas generaciones.

"Cuando me dijeron que me iban a dar un Balón de Oro pensaba que era como algo simbólico, que igual era como un diploma o algo parecido y cuando he bajado las escaleras y lo he visto me ha emocionado mucho. Disimulo bastante, pero he estado muy nerviosa", confesó Arce.

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Esta aconsejó a las niñas que la rodeaban que siguieran con los estudios pese a ser futbolistas y se mostró feliz por llevarse "un recuerdo precioso" y "la sensación" de que se está "en buenas manos para seguir creyendo en el futuro del fútbol femenino".

Por su parte, la CEO y fundadora de Apple Tree, Carme Miró, resaltó su deseo de "reconocer a las mujeres que hicieron historia en el fútbol, pero a las que no siempre se les dio el lugar que merecían". "'Kubalita' representa a toda una generación de pioneras que abrió camino para que hoy muchas niñas puedan perseguir su sueño de ser futbolistas. Creemos que darles visibilidad y reconocer su legado también es una forma de construir un futuro más igualitario", sentenció.

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