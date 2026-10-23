23/10/2026 Colombia.- De la Espriella nombra a su exministra de Educación como nueva comisionada para la Paz. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha nombrado este viernes a la exfiscal general y exministra de Educación, Viviane Morales, como nueva directora de la Consejería Comisionada de Paz, el organismo encargado de asesorar a la Jefatura de Estado en políticas de paz, diálogo, y desmantelamiento y reinserción de grupos armados a la vida civil. POLITICA VIVIANE MORALES EN X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha nombrado este viernes a la exfiscal general y exministra de Educación, Viviane Morales, como nueva directora de la Consejería Comisionada de Paz, el organismo encargado de asesorar a la Jefatura de Estado en políticas de paz, diálogo, y desmantelamiento y reinserción de grupos armados a la vida civil.

Morales también asumirá la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que este mismo año cumple una década tras la firma del pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha indicado el mandatario en un comunicado difundido en las redes sociales de la Presidencia.

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Al frente de la Consejería Comisionada de Paz, la exfiscal "liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos".

De la Espriella, que ha estado cargando contra este órgano antes de hacerse con la Presidencia el pasado agosto, ha explicado que el nombramiento de Morales "responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos".

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"Morales impulsará (...) el desmonte de aquellas estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales", ha agregado a este respecto.

El dirigente ha defendido que "la paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad" y ha prometido actuar con "firmeza y transparencia" para que estas políticas se traduzcan en "resultados concretos" para los ciudadanos.

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De la Espriella anunció a mediados de julio que eliminaría varias agencias de la Presidencia para evitar la "duplicidad de funciones y el despilfarro", entre las que se incluía la figura del alto comisionado de paz, que pasaría a denominarse comisionado de seguridad.

El cargo de comisionado para la Paz --que ahora asumirá Morales-- se creó de manera formal en 1994, durante la Presidencia de Ernesto Samper, si bien ya se venía poniendo en marcha experiencias iniciales desde la década de los 80 para acercarse a las guerrillas. Su papel fue especialmente determinante durante los acuerdos de paz con las FARC en 2016.

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Con este nombramiento, Morales regresa al Ejecutivo colombiano apenas meses después de haber dimitido como ministra de Educación, una renuncia que llegó menos de un mes después de que De la Espriella fuera investido presidente.