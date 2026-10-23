Agencias

El Rey presidirá el próximo martes en Vitoria-Gasteiz la entrega de los Premios Nacionales de Investigación

Imagen RGCWVFPT6RDGNIF5KAWV3ZQXBQ
Guardar

El Rey presidirá el próximo martes, 27 de octubre, en Vitoria-Gasteiz, el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026.

La entrega de estos galardones, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se celebrará en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, a partir de las 12.30 horas.

PUBLICIDAD

Los Premios Nacionales de Investigación están dotados con 30.000 euros por modalidad y reconocen la trayectoria de científicos españoles y jóvenes investigadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La iglesia que renació en Perú por la promesa del papa León XIV con los más necesitados

Infobae

(Pre) Valencia-Villarreal y Racing-Espanyol, duelos para aplacar dudas

(Pre) Valencia-Villarreal y Racing-Espanyol, duelos para aplacar dudas

MAXHUB presenta soluciones integrales de colaboración para múltiples escenarios en InfoComm América Latina 2026

Infobae

Bruselas propone ampliar a más países el Sello de Patrimonio Europeo y reforzar su reconocimiento

Bruselas propone ampliar a más países el Sello de Patrimonio Europeo y reforzar su reconocimiento

La ciudad celebra el Día de Muertos mexicano con cuatro altares en espacios municipales

La ciudad celebra el Día de Muertos mexicano con cuatro altares en espacios municipales