El Rey presidirá el próximo martes en Vitoria-Gasteiz la entrega de los Premios Nacionales de Investigación

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El Rey presidirá el próximo martes, 27 de octubre, en Vitoria-Gasteiz, el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026.

La entrega de estos galardones, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se celebrará en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, a partir de las 12.30 horas.

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Los Premios Nacionales de Investigación están dotados con 30.000 euros por modalidad y reconocen la trayectoria de científicos españoles y jóvenes investigadores.